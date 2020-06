Colegio Médico se pone a disposición "inmediata" del nuevo ministro de Salud

La doctora Izkia Siches, presidenta de Colmed, aseguró que "esperamos que este cambio en la conducción de la cartera de Salud sea una oportunidad para que el gobierno cambie la estrategia sanitaria".

El Colegio Médico de Chile valoró el nombramiento de Enrique París Mancilla, ex presidente de la Orden, como nuevo ministro de Salud y se manifestó a disposición de la autoridad sanitaria para trabajar en conjunto con el fin de frenar la cadena de contagios de Covid-19 que ya ha provocado más de 3.100 muertes y 167 mil casos totales.

La doctora Izkia Siches, presidenta de Colmed, aseguró que "esperamos que este cambio en la conducción de la cartera de Salud sea una oportunidad para que el gobierno cambie la estrategia sanitaria en una basada en la colaboración , escuche a los distintos actores. Es muy necesaria mucha más transparencia, tener una política abierta total de datos y tomar medidas concretas de la aplicación de estrategias para cortar la cadena de transmisión".

La profesional del Hospital San Juan de Dios agregó que "el doctor París ha estado en las mesas sociales donde hemos entregado documentos y propuestas, estamos disponibles para colaborar en su gestión para que a nuestro país le vaya bien. Si lo requiere hoy mismo, estamos disponibles".

Dentro de su gestión, la dirigencia espera que se reúna con el Consejo Asesor y con la Mesa Covid19 con el fin de tomar medidas urgentes como desburocratizar procesos que limitan la contención y aislamiento de los contacto estrecho de forma inmediata, los problemas en la entrega de licencias médicas, el reforzamiento de la Atención Primaria y mejorar la comunicación de riesgo.

Siches agregó que "el doctor París participó en la pandemia N1H1 y tuvo un rol de nexo entre el gobierno y el Colegio Médico, por lo que tiene experiencia importante. Esperamos que pueda transmitirle a la ciudadanía una visión mucho más humana del nivel de complejidad que enfrentamos con esta crisis, hablando no solo de cifras, si no comprendiendo el dolor de esas familias y sensibilizar a muchas personas que no han tomado la seriedad del momento sanitario que estamos enfrentando, sin caer en pánico".

