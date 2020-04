Colegio de Profesores cataloga de “inauditas” declaraciones de ministro de Salud

Mario Aguilar decláró que haber suspendido las clases fue decisivo para evitar que la pandemia se expandiera mucho más.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó de "inauditas e insólitas" las declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien aseguró que fue "un grave error" suspender las clases de los escolares.

"El señor dice que se arrepiente de haber suspendido las clases, en circunstancias que a nuestro entender eso fue decisivo para evitar que la pandemia se expandiera mucho más y que hoy día estuviéramos lamentando muchas más muertes y muchos más enfermos críticos", cuestionó Aguilar.

El titular del gremio docente interpeló al ministro señalando que "usted le ha faltado el respeto a las profesoras y profesores cuando ha dicho que no se cumplieron turnos éticos, que no se distribuyeron alimentos, que no se hizo la vacunación, porque en muchísimos lugares todo eso se hizo".

De paso, advirtió que "si lo que (el ministro Mañalich) está pretendiendo es imponernos un pronto retorno a clases, yo le quiero decir que nosotros no vamos a volver a las clases, ni los apoderados van a mandar a sus hijos al colegio mientras no esté garantizada la salud de nuestra gente".

