Colegio Chileno de Químicos cuestionó estudio que detectó soda cáustica en agua del "guanaco"

A juicio del colegio "se observan vicios" en el informe difundido este lunes y preparado por Francisca Leiva Monet, Química Molecular de un laboratorio independiente.

El Colegio Chileno de Químicos A.G. cuestionó el informe difundido este lunes, que analizó el contenido de una muestra de agua proveniente de carros lanzaaguas utilizados por Carabineros los días 20 y 22 de noviembre en Plaza Baquedano y que habla de presencia de soda cáustica.

"Desde toda perspectiva, la adición de sustancias potencialmente peligrosas al contacto con seres vivos, es un acto deleznable y que puede tener consecuencias graves en la salud. El uso de elementos disuasivos jamás debe poner en peligro la integridad de quienes desean expresar su opinión", declaró.

Sin embargo, lamentó "profundamente la falta de rigurosidad en la elaboración del informe titulado 'Determinación molecular y efectos fisicoquímicos', preparado por Francisca Leiva Monet, Química Molecular de un laboratorio independiente".

A juicio del colegio "se observan vicios" en el estudio, los cuales enumeró:

"-No se informa el laboratorio a cargo del estudio;

-No es posible determinar quién mandata la realización de los análisis, ni el o los objetivos de estos de forma clara;

-En la sección de resultados se muestran figuras que corresponderían a simulaciones en programas modelamiento (ChemDraw), haciéndolos parecer como resultados de los análisis realizados por el laboratorio. En efecto, no se muestran resultados experimentales, ni ninguna imagen de los test realizados;

-Se presentan los efectos de las sustancias que posiblemente se encuentran en la muestra analizada, sin embargo, en ningún momento se presenta la metodología utilizada para el análisis de estas ni los espectros reales obtenidos;

-Se utiliza tendenciosamente una gran cantidad de referencias, las cuales, en su gran mayoría, carecen de rigurosidad científica".

"Es por esto que hacemos un llamado a la comunidad científica a mantener la rigurosidad frente a una situación grave y delicada como ésta, que involucra la salud pública y la integridad de las personas. El trabajo científico debe obtener respuestas para la sociedad, mediante análisis certificados con metodologías claras, ya que es nuestro deber ético proporcionar evidencia sólida que aporte en la búsqueda de la verdad", agregó el colegio.

Además invitó "a la comunidad a informarse siempre de manera responsable, a chequear las fuentes y compartir de manera cuidadosa la información recibida. Estamos disponibles para solucionar cualquier consulta acerca de este y otros temas relacionados, a través de todos nuestros canales de difusión".

PURANOTICIA