Cinco personas fueron detenidas tras ser sorprendidas practicando snowboard en cercanías a Valle Nevado

Cinco personas fueron detenidas por Carabineros tras ser sorprendidas mientras practiban snowboard en cercanías a Valle Nevado, sector cordillerano de la región Metropolitana.

El mayor Ignacio Toledo, de la 53° Comisaría de Lo Barnechea, señaló que "personal se trasladó al lugar, procediendo a su fiscalización y constatando que no mantenían ningún tipo de permiso temporal que les permitiera mantenerse en la vía pública y efectuar este tipo de actividades", según consigna radio Biobío.

Las cinco personas fueron detenidas por infracción al 318 del Código Penal por poner en riesgo la salud pública.

Por su parte, el intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, aseguró que continuarán fiscalizando para que hechos como estos no se repitan y agregando que "estos jóvenes muestran una actitud egoísta. La cuarentena total es para todos, no para algunos. Si bien, hemos logrado bajar la velocidad de contagio en la capital eso no significa que las personas sanas se tomen vacaciones".

"La crisis sanitaria sigue vigente y el riesgo de rebrote es tan real como los miles de fallecidos a causa del Covid-19. Es lamentable que se tenga que destinar funcionarios a fiscalizar las rutas hacia los centros de ski", añadió.

#LoBarnechea: Carabineros del Retén Farellones sorprendió a 5 sujetos que estaban realizando snowboard en la ruta G-251, próximo a Valle Nevado, sin portar ninguna clase de permiso temporal. Fueron detenidos por infracción al artículo 318 del Código Penal. #OrdenyPatria pic.twitter.com/E5OYJWt4YE — Carabineros de Chile (@Carabdechile) July 22, 2020

