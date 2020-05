Cifra de fallecidos se eleva a 806 personas, tras reporte con 45 nuevos decesos

La subsecretaria Paula Daza indicó que la mayoría de los fallecidos eran "adultos mayores y personas con comorbilidad y enfermedades crónicas importantes".

45 personas fallecieron durante las últimas 24 horas en Chile a causa del coronavirus Covid-19.

Así lo informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, durante el último balance de la pandemia, en base a datos recopilados entre las 21:00 horas del domingo 24 y las 21:00 horas del lunes 25 de mayo.

Con este nuevo reporte, ya son 806 los fallecidos a causa del Covid-19.

Al respecto, la autoridad sanitaria nacional indicó que "45 son los fallecidos asociados al Covid-19. Dentro de ellos, como hemos manifestado, la mayoría son adultos mayores y personas con comorbilidad y enfermedades crónicas importantes".

"No estamos respetando las medidas aplicadas. Los chilenos están haciendo grandes sacrificios, no están yendo a trabajar, los niños no se están educando, pero todos los días vemos que personas no respetan las medidas", agregó.

Por ello, hizo un llamado a "respetar estas medidas porque cada persona que no respeta puede afectar a otra persona. Si no colaboramos todos, esta pandemia se va a prolongar mucho tiempo en este país".

Cabe señalar que 3.964 personas dieron positivo por coronavirus el último día en Chile, con lo que el total asciende a 77.961 casos.

