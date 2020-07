Choferes y auxiliares de buses interurbanos podrán exigir pasaporte sanitario a pasajeros

La medida tiene como objetivo incrementar los controles a los pasajeros que se desplacen por el país, y dar mayor seguridad a los usuarios.

Como una forma de incrementar los controles a los pasajeros que se desplacen por el país, y dar mayor seguridad a los usuarios, el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, anunció que conductores y auxiliares de buses interurbanos podrán requerir a los pasajeros el pasaporte sanitario que acreditan su autorización a viajar, así como su identificación para corroborar los antecedentes de quienes aborden las máquinas.

Domínguez señaló que el chequeo adicional que pueda hacer el personal de los buses contribuye a la seguridad de los pasajeros.

Resaltó la importancia, además, de que tanto empresas y pasajeros cumplan con las medidas sanitarias destinadas a evitar contagios.

"Hay condiciones vitales para realizar y retomar los viajes. Que los buses incorporen protocolos sanitarios que contemplen, por ejemplo, productos sanitizantes y separadores de asientos. Y, desde el punto de vista del pasajero, el uso obligatorio de mascarillas y contar con el pasaporte sanitario, que seguirá siendo fiscalizado en las aduanas sanitarias, pero también desde ahora por los conductores o auxiliares a la subida del bus. Así se busca re chequear que, quienes se desplazan en estos servicios, lo hacen sin estar en cuarentena o con Covid positivo, y que viajan por los motivos permitidos para ello", agregó el subsecretario.

En este mismo sentido, Paula Flores, Jefa del Programa de Fiscalización, reiteró que "en la actualidad sólo pueden viajar entre regiones las personas tengan motivos de fuerza mayor, en su mayoría por trabajo o razones médicas. Llamamos a no realizar trayectos a segundas viviendas y no trasladarse en caso de no ser necesario hasta que la autoridad sanitaria así lo permita".

