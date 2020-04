Chofer del Transantiago fue apuñalado por pasajero tras pedirle que usara "mascarilla"

Carabineros por el hecho dice: “No son los llamados a intervenir".

Tras confirmarse que este viernes un conductor de buses Red (ex Transantiago) resultara apuñalado en Quilicura por solicitar a un pasajero el uso de mascarilla, desde Carabineros se hizo un llamado a que es la institución y personal de salud los que tienen la facultad de fiscalizar la locomoción colectiva.

Al respecto, la mayor Estrella Monte, de la 57° Comisaría Motorizada, señaló que "no son los conductores los llamados a intervenir en estos casos por un tema de seguridad. La persona que sube a la locomoción colectiva y no esté utilizando la mascarilla, se expone a ser denunciada al Ministerio Público y también se hace una denuncia a la autoridad sanitaria". Además recordó que quienes no cumplan con la normativa, podrían arriesgar una multa de hasta dos millones y medio de pesos.

"Hay una normativa sanitaria que dispone que al interior de la locomoción colectiva pública o privada remunerada, las personas están obligadas a utilizar la mascarilla", añadió.

Además, la mayor Monte se refirió a los controles en las comunas de El Bosque y San Bernardo, que desde el jueves 16 de abril se encuentran en cuarentena: "Tenemos servicios preventivos de manera conjunta con el Ejército de Chile y podemos hacer un balance positivo, ya que la gente de San Bernardo y de El Bosque de a poco ha ido acatando esta cuarentena sanitaria".

En las últimas 24 horas, se realizaron cerca de 750 controles vehiculares y 530 controles de identidad en San Bernardo, donde se ha detenido a tres personas por infligir el toque de queda. En El Bosque, se ha fiscalizado 435 vehículos y a 400 personas, dejando un saldo de dos detenidos, también por contravenir el toque de queda.

