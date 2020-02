Cerca de 5.000 estudiantes rendirán este martes la PSU de Lenguaje y Comunicación

Se trata de la tercera ocasión para rendir la Prueba de Selección Universitaria, luego que en las dos ocasiones anteriores se registraran incidentes.

Cerca de 5 mil estudiantes rendirán este martes y miércoles la tercera prueba Prueba de Selección Universitaria (PSU), comenzando a las 10:00 horas con el examen de Lenguaje y Comunicación.

Serán 17 locales habilitados, con 600 personas a cargo y, debido a las manifestaciones e incidentes en las jornadas previas, se extremarán las medidas de seguridad a cargo de Carabineros, quienes contarán con un contingente de 400 efectivos.

Al respecto, la directora del Demre, Leonor Varas, manifestó que no habrá una cuarta fecha, ante un posible boicot: "Quien no pueda darla ahora realmente no tiene otra oportunidad".

"Esta es la última y, por lo tanto, es muy importante que acudan con suficiente tiempo. Las pruebas comienzan a las 10 de la mañana, pero les pedimos que vayan con suficiente anticipación, porque los controles de seguridad y de identidad retardan el ingreso. Los postulantes ya han recibido, por correo electrónico, los locales donde van a rendir", concluyó.

