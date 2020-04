Cerca de 25 adultos mayores no contagiados han sido evacuados de hogar en La Florida

El alcalde Rodolfo Carter señaló que hasta el momento no se ha reportado presencia de autoridades del Ministerio de Salud.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, confirmó que, hasta el momento, hay 21 adultos mayores y cuatro funcionarios contagiados con coronavirus en el hogar "Nuevo Amanecer" de la comuna.

"Nos duele profundamente y nos preocupa la lentitud con que se ha notificado esta realidad, pedimos durante horas que se nos entregara esta información (...) por eso todas las personas que son negativas no sabemos qué tan negativas, porque el contagio puede haberse propagado en estas horas de espera", explicó el jefe comunal.

De esta manera, agregó que se comenzaría con la "evacuación humanitaria" por parte del municipio hasta el Santuario de Schoenstatt de quienes han dado negativo.

Además, Carter precisó que los adultos mayores presentan en su mayoría demencia senil y problemas físicos evidentes, por lo que exigió al Ministerio de Salud (Minsal) el traslado de los contagiados a un hospital.

Y en horas de la noche de este viernes, comenzó el traslado de 25 pacientes no contagiados, sin que hasta ahora se reporte presencia de autoridades del Ministerio de Salud.

"En estos momento se está trasladando a los que no son positivos para evitar los contagios. Lo que se extraña de todo esto, es que el gobierno que ha dicho que está todo bien y tenemos la mejor salud del mundo, no se le ha visto. Extrañamente, el ministro ha atacado varias veces a los alcaldes, diciendo que buscan excesivo protagonismo y en estos momentos, a esta hora, no he visto a nadie del Gobierno central", dijo Álvaro Carter, según recoge BioBioChile.

"Eso es muy raro, porque deberían estar acá, acompañando a los familiares que necesitan ayuda psicológica. Ojalá puedan acercarse. Hay gente que necesita, no es número. Decir que son 25 contagiados, son 25 familias, por lo menos son 100 familiares preocupados, ojalá el Gobierno se ponga la mano en el corazón y venga a verlos", agregó el jefe comunal.

