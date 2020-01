Celis a Teillier: "Confunde una cuestión elemental, conforme a su rol en la dictadura, cuando ordenó asesinar a caravana de Pinochet"

Diputado de RN lanzó duras críticas a su par del PC, quien responsabilizó al intendente Felipe Guevara del actuar de Carabineros, al momento de respaldar la acusación constitucional.

Luego que el presidente del Partido Comunista (PC), diputado Guillermo Teiilier, asegurara que el intendente metropolitano, Felipe Guevara, es el responsable directo del actuar de Carabineros, su par en la Cámara, el diputado Andrés Celis (RN), lanzó fuertes dardos en su contra, asegurando que "confunde las facultades de los jefes regionales".

"Los intendentes en Chile tienen que resguardar el orden público y yo creo que el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, confunde una cuestión que es elemental, conforme a su rol en la dictadura, cuando ordenó asesinar a los integrantes de la caravana de Augusto Pinochet", señaló el parlamentario de Renovación Nacional.

En ese sentido, Celis recordó que en aquella oportunidad "murieron cinco personas: cuatro miembros del Ejército y un Carabinero" y agregó que "confunde el ordenar a matar con la facultad que tienen los intendentes, que es requerir la presencia de Carabineros para velar por el orden público".

Por ello, el ex Concejal de Viña del Mar le hizo un llamado a Teillier "para que por favor estudie un poco más la Constitución y las leyes, para que entienda cuáles son las diferencias de los roles".

"Nosotros no estamos en la dictadura donde él ordenaba asesinar. Estamos en democracia y para eso que, por favor, a lo menos, lea la Constitución, y lea cuáles son las diferencias entre ambos conceptos", añadió el parlamentario oficialista.

TRIBUNALES INTERNACIONALES

Respecto a la intención de llevar a tribunales internacionales lo ocurrido en Chile, enfocándolo en la presunta responsabilidad del presidente Sebastián Piñera, el diputado Andrés Celis comentó que "no me sorprende, pero no tiene ningún asidero, no veo cuál es el elemento, el fundamento".

"La verdad es que creo que es un juego más del Partido Comunista el utilizar tribunales internacionales para caer en un juego que no tiene sentido. Estamos en un gobierno democrático, aquí impera el estado de derecho. Yo no veo ningún atisbo que ponga en peligro la democracia", dijo el parlamentario de Chile Vamos.

Finalmente, indicó que "Carabineros ha emitido sumarios. Yo creo que esto es un show político y comunicacional que una vez más hace el Partido Comunista, que lo único que busca es el desorden y avalar la violencia, como lo ha hecho hasta ahora".

