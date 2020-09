CDE rechazó dichos de Pablo Longueira quien catalogó de "comunista" a la consejera María Inés Horvitz

El Consejo de Defensa del Estado repudió la "forma inapropiada" en que el ex parlamentario se refirió a la consejera.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) rechazó las declaraciones del ex ministro Pablo Longueira, quien en una entrevista catalogó de "comunista" a la consejera María Inés Horvitz.

"El Consejo de Defensa del Estado manifiesta su rechazo a las declaraciones vertidas hoy por el señor Pablo Longueira en el contexto de una entrevista otorgada esta mañana a radio Cooperativa, en que se refirió de forma inapropiada respecto de la consejera de este organismo, señora María Inés Horvitz", señaló el organismo en una declaración pública.

Además agregó que el CDE "interviene judicialmente conforme con las atribuciones y el mandato que le otorga su Ley Orgánica, en defensa y representación de los intereses del Estado".

"Como órgano colegiado adopta sus decisiones con estricto criterio técnico jurídico y apego a sus rigurosos procedimientos internos que, en materia penal, se concretan tras un acabado estudio de los hechos y antecedentes presentes en las investigaciones que sustancia el Ministerio Público", enfatizó el CDE.

Cabe recordar que el parlamentario fue consultado sobre si su procesamiento en el caso SQM complica como una "mochila" sus posibilidades de influir de manera efectiva en su regreso a la política activa.

Ante lo cual Longueira contestó con evidente molestia que. "No tengo ninguna mochila. No tengo mochila porque no tengo tejado de vidrio. Métetelo en la cabeza. No tengo mochila, compadre".

"Me da lo mismo que los comunistas... ¿Tú sabes quién es la Horvitz? Es la comunista, penalista que está en el Consejo de Defensa del Estado. Me han perseguido los comunistas, compadre, porque buscan un asesinato de imagen, pero yo no tengo complejos. A otros con eso", cerró el ex candidato presidencial.

PURANOTICIA