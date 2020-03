Cathy Barriga tilda de "mentiroso" a Jaime Mañalich y lo emplaza a que "me denuncie a la justicia"

Jaime Mañalich aseveró que la alcaldesa está cometiendo un delito al confirmar por TV la muerte de una persona por el coronavirus.

El ministro de Salud Jaime Mañalich señaló este martes que Cathy Barriga, alcaldesa de Maipú, podría haber cometido un delito al anunciar la segunta muerte por coronavirus en Chile.

El secretario de Estado sostuvo sobre esto que, "las personas que pueden saber de un caso determinado con nombre y apellido son el paciente, sus familiares cercanos, su equipo médico tratante, la Seremi de Salud y, bajo orden de la Fiscalía, organismos policiales definidos (para vigilar las cuarentenas)".

"Nosotros no tenemos posibilidad legal alguna de entregar información de personas concretas a ninguna otra persona ni autoridad, si lo hiciéramos sería un delito. Si esa persona, incluso si es un alcalde revela esa información, sea como sea la haya adquirido, comete un delito perseguible por la Ley de Derechos y Deberes", aseveró.

Ante las palabras del ministro de Salud, la jefa comunal utilizó su cuenta de Instagram para defenderse y emplazar a Mañalich a que la denuncie a la justicia.

"Si el ministro señala que aquí se ha cometido un delito, que me denuncie a la justicia. Para mí un delito es no ser transparente y no entregar información fidedigna y veraz de manera rápida", comenzó diciendo.

Luego agregó que una vez que el hospital le avisó de la muerte de la mujer, ya se había cumplido el protocolo, primero se le avisa a la familia, luego al ministerio y después a la autoridad local.

"Por lo que el ministro miente al señalar que la familia podría enterarse por la prensa", agrega.

Finalmente, Barriga aseguró que nadie del Gobierno se ha comunicado con los familiares de la persona fallecida en su comun, "y no han recibido ningún tipo de ayuda o contención, estaban muy desorientados, sin protocolo...), cerró la alcaldesa.

