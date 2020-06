Caso Corpesca: Suspenden juicio hasta que se levante la cuarentena en Santiago

El juicio oral en contra del ex-senador Jaime Orpis (UDI) comenzó el año pasado, en donde se le acusa de fraude al fisco, cohecho y delitos tributarios por más de 230 millones de pesos.

El Tercer Tribunal Oral en los Penal (TOP) de Santiago decidió suspender el juicio del denominado caso Corpesca, hasta que se levante la cuarentena en Santiago.

La decisión del TOP capitalino se tomó tras la petición de todos los intervinientes, incluyendo a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, los querellantes y los defensores.

Matías Ramírez, querellante en el caso, señaló que se entienden las razones para suspender el juicio, pero que también se dilata un caso de corrupción que ha sido emblemático.

Una vez que se levante el confinamiento en la capital, se debería citara una nueva audiencia para resolver si se continúa con el juicio de forma remota.

Cabe recordar que el juicio oral en contra del ex-senador Jaime Orpis (UDI) comenzó el año pasado, en donde se le acusa de fraude al fisco, cohecho y delitos tributarios por más de 230 millones de pesos, que le habría aportado la empresa Corpesca a sus campañas.

Debido a estos ilícitos, el Ministerio Público explicó que el ex parlamentario arriesga una pena de 21 años de cárcel, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Por su parte, la compañía pesquera podría ser sancionada con 20 mil UTM (cerca de 1.000 millones de pesos), y la prohibición de celebrar contratos con organismos del Estado por un plazo de 5 años.

Además, en esta causa están incluidos la ex diputada Marta Isasi y otros ex asesores parlamentarios. La defensa de Orpis ha alegado su inocencia en reiteradas oportunidades, asegurando que el ex senador nunca recibió coimas.

