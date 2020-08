Caravana de la Muerte: Condenan a General (r) Sinclair, ex miembro de la junta

En el aspecto civil, el fallo confirmó la sentencia que acogió la demanda y que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $1.910 millones a familiares de las víctimas.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cuatro miembros en retiro del Ejército, entre ellos el general (r) Santiago Sinclair Oyaneder, ex vicecomandante en jefe, ex miembro de la junta militar y ex senador designado, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de 12 personas, cometidos en octubre de 1973 durante el paso por la ciudad de Valdivia de la denominada "Caravana de la Muerte".

En la sentencia, la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Carlos Gajardo, Alejandro Madrid y la abogada (i) Paola Herrera– condenó al brigadier (r) Pedro Octavio Espinoza Bravo a 10 años de presidio, como autor de los delitos. Espinoza posteriormente fue el segundo al mando de la DINA.

En tanto, Juan Viterbo Chiminelli Fullerton y Santiago Sinclair Oyaneder deberán purgar 5 años y un día de presidio, en calidad de autores, mientras que Emilio Robert de la Mahotiere González fue condenado a 3 años y un día de presidio como encubridor.

Según el fallo, solo cabe considerar las muertes de las víctimas como un homicidio, puesto que "la decisión de ordenar el fusilamiento de cada uno de ellos, creando la apariencia de la ejecución de una resolución judicial proveniente de un supuesto Consejo de Guerra, revela la existencia de un plan previamente concebido para proceder a dar muerte a personas que estaban siendo sometidas a un procedimiento judicial regular, seguido ante una Fiscalía".

Además, el tribunal de alzada establece que "es preciso tener en consideración que todos los actos que terminan con el fusilamiento de las víctimas comienzan con la llegada a la ciudad de la comitiva que encabezaba Sergio Arellano Starck y es así, que en el breve lapso de su permanencia en la ciudad, se llevan a efecto todas las ejecuciones, procediéndose de la misma forma en todos aquellos lugares en que se hizo presente, lo que demuestra que se trataba de un plan previamente concebido".

En el aspecto civil, el fallo confirmó la sentencia que acogió la demanda y que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $1.910 millones a familiares de las víctimas.

PURANOTICIA