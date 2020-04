Carabineros y salida de santiaguinos: “El balance es positivo”

"El balance es bastante positivo, ya que la salida de vehículos ha sido bastante ínfima. En ese contexto, hemos tenido que ordenar el retorno de 82 vehículos hacia la Región Metropolitana", comentó la autoridad policial.

El teniente coronel Luis Bustamante Soto, comisario de la 32ª Comisaría de Tránsito metropolitana, hizo un satisfactorio balance de la jornada de hoy en los cordones sanitarios dispuestos en las salidas de la Región Metropolitana.

"El balance es bastante positivo, ya que la salida de vehículos ha sido bastante ínfima. En ese contexto, hemos tenido que ordenar el retorno de 82 vehículos hacia la Región Metropolitana", comentó la autoridad policial.

Bustamante añadió que "hasta el momento, los conductores han sido muy empáticos en los controles de Carabineros".

Sobre las razones que ha tenido la policía uniformada para no cursar infracciones a quienes han sido devueltos en los cordones sanitarios, el comisario precisó que "es importante recalcar que en la medida que el conductor no salga del anillo de la Región Metropolitana no está cometiendo la infracción, pero al salir sí va a cometer la infracción y ahí se expone a una multa que va de las 0,5 a las 1.000 UTM".

