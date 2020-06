Carabineros, tras disparos de la PDI durante persecución: "Tenemos una extraordinaria relación institucional"

"Hubo, por parte de la Policía de Investigaciones, el uso de una escopeta con balines de goma y no resultó nadie lesionado", confirmó la institución uniformada.

El general Enrique Bassaletti, jefe de la zona Santiago Este de Carabineros, y el prefecto Iván Villanueva, jefe de la PDI Metropolitana, dieron un punto de prensa conjunto para "aclarar algunas suspicacias" respecto a un incidente registrado la noche de este miércoles en la comuna de Puente Alto.

En un procedimiento realizado alrededor de las 23:20 horas, en pleno toque de queda, efectivos de la PDI efectuaron disparos durante una persecución en contra de un automóvil particular en el que se movilizaban carabineros de civil. Esto, tras confundirlo con los autores de un robo a una tienda de venta de calzados.

"En esa persecución se produjo una confusión que afortunadamente no pasó a mayores. Hubo, por parte de la Policía de Investigaciones, el uso de una escopeta con balines de goma y no resultó nadie lesionado. No hubo ni un problema con eso", indicó Bassaletti.

"Pero yo quiero poner el foco en otra cosa: todos los días Carabineros con la Policía de Investigaciones están trabajando y la mejor prueba de eso es la noticia, o sea, simultáneamente ambas policías detrás de un grupo de delincuentes", añadió.

En todo caso, señaló que "los procedimientos están para revisarlos, para coordinarnos mejor, tenemos una extraordinaria relación institucional".

PURANOTICIA