Carabinera reitera que en el hospital de Melipilla les negaron atención: “Dijeron que no atenderían más pacos"

La sargento Irene Aravena relató los hechos ocurridos en el hospital San José el 18 de junio, asegurando que le entregaron un documento en que decían que la examinaron por Covid-19, cuestión que niega.

La sargento de Carabineros, Irene Aravena, reiteró su denuncia en conta del doctor Rubén Ibarra, de la Atención de Urgencia del Hospital de Melipilla, por no haberla atendido a ella y a sus compañeros el 18 de junio pasado en la tarde y de haber señalado que "no atenderemos pacos".

La funcionaria de 36 años, 19 de ellos en la institución, en entrevista con La Tercera dijo que la denuncia no es falsa, como afirmó el Colegio Médico, y que "yo lo que quiero es que salga la verdad a la luz pública. Yo desde un comienzo lo denuncié a mis superiores y al Ministerio Público. Mi versión siempre va a ser la misma, no voy a cambiar en nada, no le voy a poner ni quitar antecedentes. Dijeron que 'no atenderían más pacos'. Esa es la verdad y se tiene que investigar". También dijo que el Colegio Médico "ni siquiera me han llamado para entrevistarme, ni tomarme una declaración".

Luego, relató que el día de los hechos "yo estuve trabajando desde las 7 de la mañana en el cordón sanitario de Melipilla. Cerca de la hora de almuerzo solicité permiso a mi unidad para ir a tomarme un examen PCR al Hospital de Melipilla, porque no aguantaba el dolor al respirar. Me trasladé al hospital y cuando llegué, vestida con mi uniforme, presenté mi tarjeta de medicina curativa, cédula de identidad y el convenio que tiene el hospital con las Fuerzas Armadas".

Después mencionó que la carabinera Marilyn Riquelme, quien también había concurrido al hospital junto a otros efectivos, entró al box "y a los cinco minutos sale con un papel en las manos, en que decía 'Rubén Ibarra' y dos números de teléfonos. Le pregunto qué es y me dijo que el doctor le preguntó quién era la de más grado que estaba en el lugar, le dijo que yo, y mandaba a decir a nuestros jefes que no mandara a más carabineros, porque no estaban en el sistema para licencias médicas".

Añadió que "yo no iba por una licencia médica, y se lo dije: no vengo por eso, vengo a hacerme el PCR, como el resto de mis compañeros. Por lo mismo, voy a la portería y pido el libro de reclamos, pero no me lo pasaron. Es en eso, cuando voy de vuelta al hall para llamar a mis superiores y dar cuenta de la situación, escucho desde un box de urgencias que tres personas conversan, dos hombres y una mujer, y dado el silencio que había, escucho una voz masculina decir 'está lleno de pacos. No atenderemos pacos'. Textual".

"Al final nos tuvimos que ir al Hoscar, viajar 80 kilómetros. Ante de irme, a las 18.00, nos devolvieron el carné, el bono con el convenio de las FF.AA., y luego nos llaman y nos dicen que nos van a atender. Me hacen un segundo ingreso, entro al box y estaba un doctor sentado frente a un computador, el doctor Rony Navas, muy amable, nos dice que nos hará el PCR a mí y a Marilyn (la otra carabinera). Yo me saco la mascarilla, llega un enfermero y cuando está por empezar el examen llega otro doctor, de inmediato reconocí su voz y su acento, y era el que antes había dicho no atenderemos pacos", agregó la sargento Aravena.

Según su relato, el referido médico "mira al enfermero y le dice: 'No, retírese'. Comenzó a explicarme que no nos podían hacer el examen porque no figuramos en el sistema de prevención de Dipreca, le dije que no quería eso, solo necesitaba el examen, porque tenía dos hijos y trabajo en labores de fiscalización. Finalmente le pregunto: '¿Me hará el examen?'. 'No', me dijo. Me retiré, pedí el Dato de Atención de Urgencia y me fui, pero al mirarlo me di cuenta que decía que sí me habían practicado el examen por coronavirus".

Enfatizó que "nunca me hicieron ningún examen, ni menos el PCR, que era lo que yo necesitaba. El Hospital de Melipilla siempre nos ha atendido, nunca un problema, trabajé en el turno de seguridad, antes de octubre del año pasado, no tengo nada contra ellos. Al contrario".

Consultada por las razones de lo ocurrido, respondió que "no lo sé, solo quiero la verdad", y en cuanto al resultado del PCR que le tomaron en el hospital de Carabineros, dijo que salió negativo.

