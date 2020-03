Cancillería descartó uso de aviones de la FACh para repatriar a chilenos en Asia

Teodoro Ribera señaló que si eso sucediera, al volver al país la tripulación debería entrar en cuarentena, quedando imposibilitados para volar por 15 días.

El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, entregó un reporte sobre los chilenos que buscan volver desde el exterior al país, y además descartó utilizar aviones de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para repatriar compatriotas desde Asia y Oceanía.

El canciller detalló que "en los últimos días, miles de chilenos han logrado retornar al país, luego que la cancillería tomara contacto con las compañías (aerolíneas) que tienen su sede en Chile (LATAM, Sky y JetSMART), lo que nos permitió entre el 18 al 22 de marzo, que 10.800 chilenos retornaran. Esa cifra se ha ido incrementando".

No obstante, aclaró que "nuestro problema sigue radicado respecto de aquellos chilenos que compraron boletos en otras líneas aéreas que no son nacionales (Avianca, Copa, Aeroméxico, etc.)".

Ribera aseguró que "con ellos hemos sido extremadamente claros y directos, no aceptaremos que dejen botados a los chilenos en el extranjero. Ellos tienen la obligación de traerlos de vuelta, de darles asistencia mientras no cumplan con sus obligaciones".

En la misma línea, explicó que "Aeroméxico ha estado dispuesto a endosar los pasajes de retorno, logrando el día de ayer evacuar a los chilenos que estaban en el aeropuerto de Ciudad de México, pero luego llegaron otras personas que pretenden salir de dicha ciudad".

"Avianca también comunicó su intención de adosar los pasajes o ver una solución para las personas que están en Colombia y en Punta Cana (República Dominicana)", añadió.

El secretario de Estado precisó que "con respecto de Copa, han anunciado un vuelo humanitario, que queremos precisar qué es lo que es, ya que ellos tienen muchos chilenos en el extranjero, y que tienen que traerlos".

Sobre la posible utilización de aeronaves de la FACh, desde la institución comunicaron que disponen de un avión 767 que permite trasladar 200 pasajeros, y un Boeing C-130, que permite trasladar 90 personas.

Ribera menifestó que "esos aviones si los utilizamos para ir a rescatar, por ejemplo, las personas que están en Asia (Indonesia y Tailandia), significaría mandarlos con tres tripulaciones para que puedan cumplir los relevos".

"Retornando a Chile, estas tripulaciones tendrían que cumplir una cuarentena de 15 días. Esto significaría que los aviones usados por la FACh para mover instrumental médico, medicamentos y personal, quedarían imposibilitados de volar por 15 días", complementó el canciller.

Por lo mismo, sostuvo que "en estos momentos no podemos dejar de cubrir las necesidades de salud locales. No podemos destinar aviones de la FACh cuando están destinados a ir a China para traer insumos".

Finalmente, sentenció que "por eso que tenemos que seguir, junto con las personas que están en Asia y Oceanía, trabajando para ver cómo logramos que las líneas aéreas que todavía están funcionando, efectivamente puedan acercarlos a Sidney, desde donde LATAM tiene la ruta abierta hacia Santiago de Chile".

