Canciller a senadores por cierre de embajadas: "Estamos priorizando China e India"

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado volvió a profundizar en torno al cierre de embajadas de nuestro país en Argelia, Siria, Dinamarca, Rumania y Grecia.

En la última sesión escucharon al canciller Teodoro Ribera y a dos miembros del Foro de Política Exterior: el ex subsecretario de Relaciones Exteriores y profesor de Derecho Internacional de la Universidad Central, Edgardo Riveros, y la ex embajadora Marcia Covarrubias.

Durante la sesión, Riveros y Covarrubias lamentaron la medida, sobre todo en medio de un proceso de negociación con la Unión Europea y detallaron las relaciones de Chile con las embajadas en cuestión.

Riveros reconoció que "esta fue una medida que nos sorprendió, no solo por el hecho mismo, sino que por la magnitud de ella. Pensando en esa perspectiva, creo que debió haber habido una serie de elementos de consulta para buscar opinión, procurar una posición lo más amplia y apoyada posible y creo que eso no fue así"

"Me parece -agregó- que la toma de decisión de cerrar embajadas pertenecientes a la Unión Europea, en pleno proceso de negociación, merece una visión muy crítica. Dinamarca, Grecia y Rumania, cada una tiene una inserción particular en la UE y un cuadro bilateral con nuestro país. (...) El cierre de embajadas no son inocuas y menos éstas".

Luego, Marcia Covarrubias señaló que "es fundamental en las relaciones humanas y diplomáticas, el principio del diálogo como base absoluta e insustituible para la creación de confianza, por eso como Foro nos sorprendió esta noticia".

"Lamento que no se hayan considerado otros informes e interlocutores, ni los efectos políticos y las consecuencias. (...) La política exterior es una política de Estado, por ello la importancia del diálogo, porque afecta a corto, mediano y largo plazo el posicionamiento de nuestro país", manifestó la ex embajadora.

El presidente de la Comisión, Juan Pablo Letelier, y los senadores José Miguel Insulza y Ricardo Lagos Weber coincidieron con lo expuesto. En tanto el senador Iván Moreira insistió en que son decisiones del Ejecutivo, pero solicitó que se estudie la situación en Siria.

CANCILLER: "ESTAMOS PRIORIZANDO OBJETIVOS"

Por su parte, el canciller Teodoro Ribera insistió en que existen limitantes tanto en la planta funcionaria como en presupuestos. "El problema es que hay estudios en el ministerio de hace 10 y más años, que señalan que no podemos dejar pasar la oportunidad e intensificar la presencia en India, China; en Asia Central estamos ausentes y Arabia Saudita es el principal socio de la región", expresó.

"El ministerio no se puede preocupar solo de los problemas económicos, políticos, sino que también abordar las áreas culturales y tecnológicas (...). No podemos dejar pasar que el futuro del mundo no está en vender y comprar productos, sino que está en ciencia, tecnología e innovación. Estamos haciendo una apuesta a futuro y priorizando objetivos", detalló.

Tras las intervenciones, el senador Lagos Weber recalcó que las decisiones tomadas podrían tener efecto en conflictos entre otros países. "Puedo entender que se priorice, pero debe tener una regla, que es lo que quiero crecer, pero no puede hacerse descuidando áreas en las que hemos logrado cierta influencia", indicó.

A su turno, el senador Letelier señaló que "una de las fortalezas de Chile es tener política de Estado en materia de política exterior, quizás eso es una de las cosas que faltó en esta ocasión: dialogar más, informarnos más".

El senador Insulza acotó que la decisión significa "un retroceso (...) Creo que esto es un error. Nuestra política exterior tiene que ser cada vez más grande".

La Comisión solicitó más antecedentes al canciller y los detalles de los estudios en base a los que se han tomado las decisiones; además, acordaron seguir profundizando sobre la materia.

