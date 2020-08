Camioneros rechazan propuesta del Gobierno y continuarán paralizados: "No estamos para migajas"

José Villagrán, presidente de la Federación de Camioneros del Sur (Fedesur), confirmó que los transportistas decidieron rechazar la última oferta del Gobierno

José Villagrán, presidente de la Federación de Camioneros del Sur (Fedesur), confirmó que los transportistas decidieron rechazar la última oferta del Gobierno, por lo que mantendrán el paro nacional indefinido.

Esto luego de que los directores de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) sostuvieran una reunión donde realizaron un balance de la movilización y analizaron la propuestas del Gobierno.

En la ocasión Villagrán aseguró que los camioneros no están "para migajas". "Seis carillas que escribieron desde ayer los asesores del ministro del Interior, porque el señor ministro del Interior no se ha dado el tiempo para poder trabajar con los camioneros. No nos ha recibido el señor ministro del interior, solamente asesores", comenzó diciendo.

"Nos hemos reunido los presidentes desde Arica a Punta Arenas y hemos tomado la decisión de rechazar esta propuesta, pero de aquí en adelante conversamos exclusivamente con el señor ministro del Interior. Los asesores no sirven para nada. Esto que nos mandaron: migajas. Los camioneros no estamos para migajas", apuntó.

Y en declaraciones a Canal 13, el dirigente afirmó que "nosotros los camioneros esperábamos una propuesta más seria. Ya llevamos bastante días acá y podemos estar muchos más, pero que el señor ministro (Víctor Pérez) se digne a conversar con nosotros".

En la misma línea, el presidente de Fedesur agregó que "de ahora en adelante los camioneros solamente vamos a ir a reuniones cuando esté el señor ministro, si no está no hay reuniones".

Consultado sobre el desabastecimiento denunciado, el dirigente sostuvo que "ese no es problema nuestro, nos tienen obligados...obligados estamos aquí descansando".

"Yo también tengo que pagar la cuota de mi camión, tengo que hacer la plata y mientras esté aquí no gano nada, pero estoy ganando por salvar a mis conductores", añadió.

Villagrán por último emplazó a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, a que "demuestre su liderazgo y solucionemos este problema".

Cabe recordar que los camioneros exigen la aprobación de 13 leyes que garanticen el aumento de las condiciones de seguridad en las carreteras, para así deponer el paro que ya se prolonga por 5 días.

