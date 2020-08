Camioneros protestaron con vehículos quemados frente al Congreso en Valparaíso

Desde el gremio regional de transportistas señalaron que no planean realizar un bloqueo de las rutas, y que buscarán dejar un tránsito fluido.

Con el fin de presionar para la aprobación de una serie de leyes que buscan frenar la violencia en el país, un grupo de camioneros estacionaron sus vehículos frente al Congreso en Valparaíso durante la primera jornada del paro indefinido convocado por la Confederación Nacional del Transporte de Carga.

Sobre sus camiones, llevaban 4 máquinas quemadas en señal de protesta por los hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas, especialmente en la zona de la Araucanía. Con un enorme lienzo que decía " No + Violencia", la manifestación comenzó a las 13:00 horas y duró cerca de 45 minutos.

El presidente del sindicato de camioneros de la Quinta Región, Iván Mateluna, declaró que se reunió con parlamentarios, indicando que "la presidenta del Senado está desconectada de la realidad, no así el presidente de la cámara de diputados".

"Creemos que hay una desconexión total con la ciudadanía y con la gente que está pidiendo que por favor se haga algo para que se detenga la delincuencia", agregó el dirigente a las afueras del Congreso esta tarde.

Durante este primer día de paro, se han registrado bloqueos parciales e intermitentes en las distintas autopistas del país, además de videos que circulan en las redes sociales de camioneros tratando de obligar a otros para que se unan a la huelga.

Sobre esto, Mateluna aseguró que "no vamos a bloquear la ruta, siempre vamos a dejar el tránsito fluido, tal vez un poco más lento, pero no vamos a detener ningún vehículo que no quiera quedarse con nosotros en la manifestación".

"He hablado con muchos conductores que los han obligado a trabajar, aunque querían adherirse al paro. Esto no es un tema político, sino de la vida de nuestra gente. El gobierno de una vez por todas tiene que brindarnos la seguridad para que la gente vuelva a su casa", concluyó el dirigente.

Esta protesta en el Congreso, se suma a otras manifestaciones a lo largo de país, como Temuco, Talca, San Antonio, Concepción, Los Ángeles, Valdivia, Puerto Montt, entre otras ciudades.

PURANOTICIA