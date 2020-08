Camioneros afirman que paralización se mantiene de "carácter indefinido" hasta que les entreguen "soluciones definitivas"

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, manifestó que a las conversaciones sobre su petitorio se deben incorporar el presidente de la Corte Suprema y el Fiscal Nacional.

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, confirmó que la paralización ha tenido un apoyo transversal en el país, y que es de "carácter indefinido" hasta que les entreguen "soluciones definitivas" que podrían ser comunicadas este lunes.

El dirigente hizo un balance sobre el primer día de paro nacional, que fue convocado para manifestarse por los hechos de violencias que han afectado al gremio las últimas semanas, especialmente los ocurridos en la zona de la Araucanía.

"La manifestación se va a mantener hasta que tomen debida conciencia que no podemos seguir en este estado de indefensión. Estamos sumidos en una delincuencia generalizada", manifestó Pérez.

Junto a lo anterior, el presidente de la CNTC señaló que "efectivamente hemos tenido una serie de llamados del parlamento y también del poder ejecutivo y hemos pedido que para la solución de las justas peticiones también debe incorporarse el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal Nacional".

Cabe indicar que, desde la noche de este miércoles, los transportistas de Valparaíso comenzaron con este movimiento, y en el transcurso de la mañana de este jueves se sumaron en varias ciudades del país a la movilización, como Temuco, Valdivia, Chillán, Los Ángeles, entre otras.

En las diferentes rutas, cientos de camiones paralizaron sus recorridos habituales para apoyar la huelga, provocando dificultades en el desplazamiento de los vehículos, debido a los bloqueos parciales que han realizado los transportistas.

Incluso, a través de redes sociales, se han dado a conocer videos en donde algunos de los conductores fueron interpelados por sus colegas para que se unieran a la movilización.

Por su parte, el, Coordinador de la Unión Camionera de la Quinta Región, Miguel Pulgar, interpeló a Sergio Pérez una vez terminada el balance, indicando que "este momento era el menos indicado de la historia para hacer este movimiento".

El dirigente regional le solicitó al presidente de la CNTC que "necesitamos el mensaje claro. El país no lo vamos a desabastecer, porque los conductores tienen madres que tiene que comer, también tenemos que abastecer a los hospitales, eso no se puede parar, y nosotros como conductores no lo vamos a permitir. En esa parte, no apoyaremos a los empresarios. Sin violencia, solo con diálogo se encuentra la paz".

PURANOTICIA