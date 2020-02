Camila Flores: “Pongo en duda el éxito de este nuevo acuerdo nacional contra la violencia”

La parlamentaria no tiene buenas expectativas respecto al llamado del presidente Piñera para lograr la paz y asegurar la democracia.

Un "Acuerdo por la Democracia, contra la violencia y por la paz" fue el anuncio que realizó el presidente Sebastián Piñera este lunes 24.

A partir de esto, la diputada RN, Camila Flores, comentó que "el acuerdo por la paz y la nueva Constitución que firmaron los partidos políticos hace unos meses atrás fracasó. La propuesta del presidente Piñera sería un Acuerdo por la Paz 2.0 y, honestamente, dudo que esto vaya a tener éxito, pues la violencia no se ha detenido y no parece que termine en el corto plazo. Por el contrario, la violencia ha aumentado y en marzo continuará y va a ser terrible; y el gran responsable de esta situación es el Ejecutivo.

De hecho, apuntó sus reproches a las escasas garantías de seguridad para el normal funcionamiento del país y a que justamente no se ha cumplido el pacto por la paz firmado por las principales fuerzas políticas.

Sobre este punto, la diputada de Chile Vamos fue crítica al asegurar que al gobierno le ha faltado valor para enfrentar el contexto social del 18 de octubre (18-O).

"El Ejecutivo necesita ponerse los pantalones en restablecer el orden público, apoyar a Carabineros, la PDI y a las Fuerzas Armadas. El gobierno, especialmente lo que ha hecho en este último tiempo es quitarle facultades a Carabineros, es ir cercenando lo poco que se podía hacer en materia de orden público, al punto tal que, hoy en día, Carabineros tiene que salir huyendo de los violentistas y terroristas sin poder enfrentarlos, porque si lo hacen son inmediatamente dados de baja", advirtió.

"Si bien hoy día tenemos un Presidente, a un Ministro de un determinado sector político, se ha impuesto por la fuerza un nuevo programa de gobierno. Hoy, el gobierno no gobierna con sus ideas. Ni las prioridades ni la agenda son las que se propusieron en campaña y las que se definieron en campaña y por las cuales ganamos las elecciones. Hoy, a través de la fuerza de los violentistas, de los terroristas y delincuentes, que están manteniendo hasta el día de hoy el caos y el pánico en nuestro país, se ha impuesto un nuevo programa", señaló la parlamentaria.

Tampoco dejó de criticar la postura intransigente de los sectores de ultraizquierda que minimizan el nivel de violencia visto en el país. "Si a esto sumamos que el Partido Comunista y el Frente Amplio continúan validando los destrozos y los actos vandálicos como vía legítima para exigir demandas sociales es imposible avanzar en restablecer la paz y el orden público. De nada servirá sumarlos a este llamado urgente al diálogo si finalmente no la condenan. Voy a apoyar siempre acciones que busquen la Paz, pero la ultra izquierda hará fracasar cualquier acuerdo. Por lo tanto, pongo en duda el éxito de este nuevo acuerdo nacional contra la violencia y a favor de la paz que tanto necesitamos reponer", planteó Flores.

Sin embargo, el contrapunto, dijo, lo podrían aportar las más de 200 figuras de la exConcertación con la firma de la carta instando al urgente diálogo que necesita el país para salir de la actual crisis social por la que atraviesa el país.

"Valoro este tipo de gestos que surge independiente de si eres más progresista o exponente de la centroizquierda democrática. Acá lo relevante es encontrar puntos de encuentro y dejar de lado mensajes y posturas que nos dividan por el futuro de nuestro país y de todos sus ciudadanos que solo esperan que la paz y la normalidad vuelva a sus vidas y que quienes gobiernan puedan concretar la tan anhelada Agenda Social", remarcó.

Plebiscito en riesgo

La legisladora fue más allá y pronosticó que "en el país no están las condiciones para hacer el plebiscito. Si la gente no puede transitar libremente, si el comercio no funciona en condiciones normales, evidentemente estoy por la opción del rechazo, estoy trabajando por esta opción. Ya estamos haciendo actividades y la campaña se pondrá más intensa ahora, pero siendo honestos, lo primero que hay que hacer es preocuparse del orden público", concluyó.

