Camila Flores pide información al Ministerio de Salud sobre protocolos de coronavirus en pasos fronterizos

Diputada RN también pidió a la autoridad que se le dé a conocer cuándo comenzaron los protocolos y en qué consistirían los planes de contingencia en caso de encontrarse con algún contagiado.

Ante los cuatro casos confirmados de coronavirus en Chile, la diputada Camila Flores (RN) solicitó formalmente al Ministerio de Salud que se le informe cuáles son los protocolos que se están utilizando en los pasos fronterizos de nuestro país, principalmente, en el de complejo Los Libertadores, en Los Andes.

"Envié un oficio al ministro de Salud, Jaime Mañalich, con la finalidad de solicitar información respecto al protocolo que se está ejecutando en los pasos fronterizos de nuestro país por el coronavirus, especialmente respecto del paso Los Libertadores en la comuna de Los Andes", expresó la diputada Flores, en relación a la petición.

A su vez, la parlamentaria por el Distrito 6 pidió a la autoridad de Salud que también se le dé a conocer cuándo comenzaron a llevarse a cabo los protocolos y en qué consistirían los planes de contingencia en caso de encontrarse con algún contagiado.

"Hoy lo más importante es resguardar la salud de nuestros compatriotas, es fundamental y debemos estar preparados, esa es la principal motivación a esta solicitud", subrayó Flores.

Cabe recordar que Chile se convirtió en el cuarto país en Latinoamérica donde se diagnosticó el coronavirus, después que Brasil reportara, de momento, dos personas, mientras Ecuador suma siete pacientes y Argentina una persona enferma.

¿PLEBISCITO EN RIESGO?

En las últimas horas, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, mostró su preocupación ante una eventual baja adhesión en el plebiscito a realizarse en abril próximo, en caso el coronavirus se propague a mayor escala en el país.

"Esa es mi preocupación, que el plebiscito se pueda realizar, que no exista un obstáculo de salud pública para la realización de éste, pero que se afecte el nivel de convocatoria por el coronavirus", sostuvo al respecto el titular de la cartera de Salud en entrevista con La Segunda.

Ante esto, Camila Flores puntualizó que espera que esto no llegue a suceder y que los chilenos puedan emitir su sufragio con la mayor tranquilidad y seguridad posible.

"Espero que no tengamos que llegar a eso. Es importante que los protocolos utilizados sean los óptimos para que el virus no se propague a una gran escala y que podamos ir con la serenidad adecuada a decidir si queremos o no una nueva Constitución", cerró.

