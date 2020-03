Camila Flores pide al Gobierno suspender el cobro de los servicios básicos por tres meses

La propuesta de la Diputada RN incluye la repactación de la deuda total en cuotas y sin intereses con cada empresa correspondiente.

Con el objetivo de aliviar los bolsillos de los chilenos, que se verán duramente golpeados por la pandemia del coronavirus, es que la diputada Camila Flores (RN) presentará un proyecto de resolución al Ejecutivo que busca suspender, a lo menos por tres meses, el cobro de los servicios básicos de agua, luz y gas.

"Nuestro deber como parlamentarios es preocuparnos de todos nuestros ciudadanos. En primer lugar, de su salud, pero también de sus deudas. Sabemos que la crisis sanitaria que estamos viviendo dejará a muchos compatriotas sin empleo porque las empresas no pueden funcionar normalmente impactando en su producción y ventas. Es por eso que presentaré un proyecto de resolución al Ejecutivo que suspenda los cobros del agua, luz y gas por tres meses y así tratar de colaborar en algo la angustia, sobre todo, de aquellos que más se han visto afectados en el país", afirmó la parlamentaria oficialista.

A su vez, Flores planteó "que luego de los tres meses de gracia, cada usuario deberá repactar el total de su deuda en cuotas y sin intereses con las correspondientes empresas proveedoras de los servicios básicos".

"Sabemos que la economía se ha visto impactada por la crisis sanitaria, pero en estos momentos tan o más importante es la economía de los hogares del país. Así como el consumo de millones de familias ha sostenido el dinamismo económico en tiempos de vacas gordas, es ahora cuando debemos ayudar a quienes están pasando momentos difíciles. Por eso, solicitaré al gobierno apoyar esta iniciativa por un período de tres meses, pero a su vez quiero apelar a la buena voluntad y recepción de las compañías que suministran estos servicios, porque de seguro habrá hogares muy complicados con esta crisis y es ahora más que nunca cuando no pueden quedarse sin agua, luz y gas", llamó la legisladora.

La parlamentaria de Chile Vamos recordó que otros países de la región, como El Salvador, han optado por este tipo de beneficios temporales, mientras en Europa, países como España, duramente golpeado por la enfermedad, ha dado señales en la dirección correcta como prohibir el cese de suministros básicos a los colectivos vulnerables durante la crisis del coronavirus.

"Ya estamos viendo que industrias tan claves para la economía del país, como la banca, están poniéndose en los zapatos de los más vulnerables, ¿por qué las empresas sanitarias y de energía no pueden hacerlo? La economía y el desarrollo del país lo hacemos todos y por eso es el momento de pensar en los usuarios de estos servicios que no tienen para pagar ahora sus cuentas. Tengo fe que la economía se recuperará, pero insisto, es tiempo de ser solidarios y empáticos con el que no la está pasando bien hoy", remarcó.

De hecho, la medida ideada por la parlamentaria se asemeja a lo realizado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Este último hace unos días atrás anunció medidas de choque muy similares a las utilizadas en una guerra para evitar que el coronavirus se siga propagando.

Al finalizar, la diputada llamó a todos los chilenos a tomar conciencia y a hacer caso a los consejos de las autoridades. "Hoy lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Si seguimos realizando nuestras actividades normales el virus hará estragos, tenemos que ponerle un freno a este mortal virus", concluyó.

