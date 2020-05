Cámara revisa este martes el proyecto por sueldos de parlamentarios y altas autoridades

La propuesta será abordada a la luz de los amplios y profundos cambios realizados por el Senado, que pasaron por modificar el mecanismo de determinación de la dieta parlamentaria y altas remuneraciones del país.

El proyecto de reforma constitucional que regula la dieta parlamentaria y otras altas remuneraciones de autoridades encabeza la tabla de hoy en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La propuesta será abordada a la luz de los amplios y profundos cambios realizados por el Senado, que pasaron por modificar el mecanismo de determinación de la dieta parlamentaria y altas remuneraciones del país.

Se incluyen el Presidente de la República, los senadores y diputados, los gobernadores regionales, los funcionarios de exclusiva confianza del jefe del Estado y los contratados sobre la base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas ya indicadas.

La nueva fórmula plantea una designación cuatrianual determinada por una comisión especial integrada por cinco personas: un ex ministro de Hacienda, un ex consejero del Banco Central, un ex contralor, un ex presidente de la Cámara o del Senado y un ex director del Servicio Civil.

Asimismo, se eliminó la norma transitoria que proponía la Cámara, aprobada en forma unánime el 27 de noviembre de 2019, que reducía, de manera inmediata al momento de publicación de la ley, en un 50% las remuneraciones y dietas de los altos cargos públicos del país. Dicha disposición iba a operar en tanto el organismo que se creaba, fijara el monto exacto.

En su reemplazo, el texto despachado por el Senado el pasado 30 de abril, calificado hoy con suma urgencia (15 días para el trámite), define que, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta reforma constitucional, el Consejo de Alta Dirección Pública fijará, por una sola vez, las remuneraciones de los ministros de Estado y de los diputados. La norma regirá hasta que se adopte el acuerdo que define esta ley para la determinación de las altas remuneraciones.

Además, se establece que, dentro de los 60 días siguientes a la publicación de esta reforma, el mencionado Consejo determinará, también por una sola vez, las rentas de las demás autoridades mencionadas en este marco legal, las que regirán por el mismo periodo anterior. Igualmente y en los mismos términos, precisará las remuneraciones de intendentes y gobernadores, las que regirán hasta cuando asuman sus cargos los gobernadores regionales.

Por último, en esta materia se indica que el citado Consejo reducirá la última remuneración percibida por las autoridades mencionadas, en el porcentaje que su estudio lo justifique. Para ello, se deberá tener en cuenta la Escala Única de Sueldos de la Administración del Estado y los parámetros establecidos en el mecanismo fijado para este asunto.

OTRAS PROPUESTAS EN TABLA

La Sala de la Cámara también contempla en su tabla de hoy el tratamiento de otras tres iniciativas de ley, todas relacionadas con la actual contingencia generada por el Covid-19.

La primera es el proyecto que sanciona la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia. El informe de la Comisión de Constitución lo rendirá el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN).

El segundo proyecto suspende los plazos establecidos en la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para que los organismos competentes realicen procesos de participación ciudadana, así como de consulta indígena y se pronuncien sobre las declaraciones y estudios de impacto ambiental, durante el periodo del estado de emergencia. El informe de la Comisión de Medio Ambiente lo entregará el diputado Félix González (PEV).

Y el tercer proyecto dispone la emisión de una franja educativa, a través de los canales de televisión de libre recepción, durante la vigencia del estado de excepción de catástrofe decretado a raíz de la pandemia de Covid-19. El informe de la Comisión de Cultura lo presentará el diputado Amaro Labra (PC).

PURANOTICIA