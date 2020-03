Cámara rechaza por falta de quórum informe de comisión mixta sobre Ingreso Mínimo Garantizado

Este martes se despachó a Ley el proyecto que fue ingresado por el Gobierno durante noviembre como una de las respuestas a la crisis social.

Por falta que quórum la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de la Comisión Mixta para el proyecto de ingreso Mínimo Garantizado.

Por 70 votos a favor y 67 en contra, la Sala rechazó el informe, que necesitaba 78 para su aprobación.

La propuesta, que aún debe ser ratificada por el Senado antes de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República, fue objeto de controversia respecto de una disposición en concreto relacionada con un límite impuesto para la aplicación del beneficio.

Mientras que la Cámara planteaba limitar su acceso a las empresas cuyos ingresos por ventas no excedieran las 75.000 UF anuales del último año calendario (se busca excluir a las grandes empresas, respecto de las cuales se supuso tendrían recursos para incrementar por sí solas los salarios de los trabajadores), el Senado restó esta restricción en el segundo trámite.

El acuerdo de la comisión mixta pasó por incluir una norma que especificaba que "los trabajadores que estén contratados o subcontratados por una empresa cuyos ingresos por ventas excedan las 75.000 unidades de fomento, solo podrán impetrar este subsidio por un año calendario a partir de la entrada en vigencia de esta ley".

Al rechazarse esta última redacción en la Cámara (aún cuando el Senado la llegue a aprobar), se entiende que no hay acuerdo sobre la materia y, por lo tanto, no habrá norma sobre el punto. El efecto práctico es que no regirá límite de aplicación del beneficio, ni fijo ni transitorio, quedando el aplicable para los trabajadores de todas las empresas bajo las condiciones señaladas en la ley.

