Cámara de Diputados rechazó la cuestión previa y sigue acusación contra Intendente Metropolitano

A partir de las 15 horas, la sala entrará a debatir y finalmente votar el fondo del libelo presentado contra Felipe Guevara por infracción a la Constitución.

La Cámara de Diputados rechazó por 70 votos a favor, 78 en contra y 1 abstención la cuestión previa presentada por la defensa del Intendente Metropolitano Felipe Guevara en contra de la acusación constitucional.

A partir de las 15 horas, la sala entrará a debatir y finalmente votar el fondo del libelo presentado contra Guevara por infracción a la Constitución, en relación a la vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, lo anterior en el contexto de la crisis social vivida por el país.

En su intervención, Guevara afirmó que "he sido propuesto para una acusación conctitucional que obviamente me parece del todo injusta, he venido hasta esta sala plena porque no tengo nada que ocultar, he actuado conforme a la ley, conforme a la Constitución".

Luego, los abogados defensores Cristian Muga y Rodrigo Ávila expusieron la cuestión previa, es decir, los argumentos para que la Cámara declarara que la acusación no se ajustaba a los requisitos que exige la Constitución y se desechara, lo que fue rechazado.

En la votación de fondo del asunto, si se aprueba el libelo, la acusación pasará al Senado, que actuará como jurado. Si se aprueba, el intendente cesará inmediatamente sus funciones y quedará inhabilitado por cinco años para desempeñar cargos públicos.

