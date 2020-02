Bruno Fulgeri, empresario que denunció a Gustavo Hasbún será formalizado en Temuco

El Poder Judicial notificó que la audiencia se realizará el 23 de marzo de 2020, a las 12:00 horas, en el Juzgado de Garantía de Temuco.

El empresario Bruno Fulgeri, quien acusó al ex diputado Gustavo Hasbún (UDI) por presuntas coimas al interior del Ministerio de Obras Públicas (MOP), será formalizado por el delito de apropiación indebida de cotizaciones previsionales.

El Poder Judicial notificó que la audiencia se realizará el 23 de marzo de 2020, a las 12:00 horas, en el Juzgado de Garantía de Temuco, según informó BioBioChile.

De esta forma, Fulgeri deberá enfrentar dos querellas en su contra, luego de que este martes Hasbún anunciara que denunciaría al empresario por injurias graves con publicidad y por giros dolosos.

"Él (Hasbún) me pidió plata, directamente. Fueron $30 millones en una primera instancia, y después fueron $20 millones que yo no pude pagar porque no me cancelaron unos trabajos que tenía con el mismo ministerio. En un principio acepté, pero no tuve la plata para pagar", aseguró Fulgeri a La Tercera.

El empresario también desmintió que el audio filtrado se tratase de una asesoría, como indicó el ex parlamentario en un comunicado, donde se defendió y negó "categóricamente" que esté involucrado en irregularidades.

