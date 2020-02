Bruno Fulgeri afirma que Gustavo Hasbún le pidió millonaria cifra para "acelerar" contratos

El dueño de la constructora SGYC negó que la solicitud de dinero sea por una "asesoría", como lo sostuvo el mismo ex diputado UDI.

El caso de eventuales coimas en el Ministerio de Obras Públicas tuvo otra arista este lunes, luego de que el dueño de la constructora SGYC y ex contratista del MOP, Bruno Fulgeri, a quien el exdiputado, Gustavo Hasbún, le ofreció "ayuda" para agilizar pago del MOP, aseveró que el exparlamentario le pidió $30 millones.

"Él (Hasbún) me pidió plata, directamente. Fueron $30 millones en una primera instancia, y después fueron $20 millones que yo no pude pagar porque no me cancelaron unos trabajos que tenía con el mismo ministerio. En un principio acepté, pero no tuve la plata para pagar", dijo Fulgeri a La Tercera.

Con la aseveración de Fulgeri, el cuadro para Hasbún se complica, ya que la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco ya confirmó que está en calidad de imputado.

El empresario negó que la solicitud de dinero sea por una "asesoría", como lo sostuvo el mismo Hasbún en un comunicado de prensa.

El ministro de Economía, Lucas Palacios, quien fuera subsecretario de Obras Públicas, comentó este lunes que la situación lo tiene molesto y con rabia, precisando que tuvo una experiencia poco agradable con Hasbún en su momento.

