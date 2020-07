Bancada Radical celebró la aprobación del proyecto de retiro del 10% de fondos de AFP

Gracias a los 95 votos a favor, 36 en contra y 26 abstenciones, la iniciativa pasó al Senado para continuar con su tramitación.

Los miembros de la Bancada de Diputados Radicales e Independientes valoraron la aprobación del proyecto de ley que permite el retiro parcial de hasta el 10% de los fondos de AFP en época de catástrofe generada por la pandemia del Covid 19 a la espera del segundo trámite en el Senado.

El jefe de la Bancada Radical, diputado Alexis Sepúlveda, dijo que "los recursos que aporta el proyecto de retiro del 10% no es la solución del problema, pero con esto, le damos la posibilidad a la gente de tener una alternativa que les permita enfrentar esta pandemia. Sabemos que esto es mucho mayor. No van a alcanzar los recursos para aquellas familias que tienen deudas, compromisos, a su hijos en el colegio, que deben pagar dividendos, no va alcanzar, pero; por qué habríamos de restar esta alternativa; los chilenos son inteligentes. Podrán optar sobre si quieren sacar sus ahorros sabiendo el daño previsional que ello significa, pero nosotros como parlamentarios debemos representar lo que la mayoría de chilenos y chilenas reclama".

Desde Antofagasta y a través de vía telemática, la diputada y subjefa de la Bancada Radical, Marcela Hernando, celebró la votación asegurando estar "feliz de lo que acaba de pasar. Este es un día histórico y he estado pendiente por todos lados de lo que estaba pasando, es un día para celebrar. Están los chilenos y chilenas en la calle, siento bocinas y me siento muy feliz de haber contribuido con mi voto a esta aprobación al retiro del 10 por ciento de las AFP".

Por su parte, el diputado Cosme Mellado valoró la iniciativa y además lanzo duras críticas hacia el gobierno, afirmando que la gestión de Sebastián Piñera durante los últimos días "ha dejado ver el carácter de especuladores que poseen".

En tanto, el parlamentario regionalista independiente de la región de Magallanes, Karim Bianchi, argumentó que "estamos contentos porque iniciamos el camino del cambio de un modelo y le dimos donde más les duele a los poderosos e incluimos que el retiro del 10 por ciento no sea considerado como renta y no tengan comisiones. No pueden cobrar impuestos chupando la sangre del trabajo ajeno. Si no hacemos los cambios que nos invitan las crisis, entonces cuándo. Este es un día de aquellos, no podemos legislar sin alma, sin mirar al que sufre, tenemos viva la esperanza, la tenemos a flor de piel".

Del mismo modo, el diputado independiente por la región de Coquimbo, Pedro Velásquez, comentó que "la pensión de una viuda de un pescador es menos de 220 mil pesos, mientras que la viuda de un funcionario de Carabineros, Ejército, Armada o Fuerza Aérea, sobrepasa los 700 mil pesos. En este país hay dos sistemas y ese es el mensaje que le enviamos al Presidente y a su hermano, José Piñera, creador de las AFPs en Chile, porque experimentaron con nuestros recursos sabiendo que no iba a resultar y donde las Fuerzas Armadas, quedaron como chilenos de primer nivel".

Velásquez, puntualizó que "este es el inicio para que este Titanic del Siglo XXI, como son las AFPs ya empiece a hundirse y la idea no es que toque el fondo del mar, sino que salga a flote un nuevo sistema previsional que sea favorable a todos los chilenos y chilenas".

