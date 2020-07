Bancada radical agradeció a sus 13 pares oficialistas que votaron en favor del proyecto de fondos de AFP

La diputada Marcela Hernando afirmó que "hay que agradecer a aquellos diputados que siendo de la coalición de gobierno, se allanaron a este proyecto que permite retirar hasta el 10% de los fondos de AFP".

La bancada de diputados radicales celebró la aprobación de la idea de legislar la reforma constitucional que autoriza a los afiliados de las AFP al retiro de hasta el 10% de sus fondos previsionales, dada la contingencia propinada por la pandemia del Covid-19.

Los parlamentarios del PR agradecieron la favorable votación de cuatro diputados de la UDI y nueve de RN, que votaron para lograr avanzar en la materia que será revisada en particular en la Comisión de Constitución para posteriormente ser vista en el Senado.

La diputada Marcela Hernando afirmó que "hay que agradecer a aquellos diputados que siendo de la coalición de gobierno, se allanaron a este proyecto que permite retirar hasta el 10% de los fondos de AFP. Eso implica un nuevo desafío para el gobierno, porque ellos deben entender que ya no solo somos nosotros, ya no solo es la oposición obstruccionista, es toda la ciudadanía que está esperando que las medidas sean mucho más concretas por parte del gobierno".

Asimismo, el diputado independiente, Karim Bianchi, quien es autor del proyecto original del retiro del 10% y de las indicaciones de la moción que posteriormente fueron refundidas, ya había anticipado que "la discusión no resiste matices o se defiende un sistema económico que beneficia a la clase más acomodada o se está con el ciudadano que espera un Estado que sea digno".

"Yo estoy con estos últimos, los ciudadanos que desde Magallanes vengo a representar y que me impulsaron a presentar uno de los proyectos de ley que permite el retiro de fondos de las AFPs", explicó Bianchi.

El legislador regionalista agregó que "este proyecto está muy lejos de la lógica del ingreso familiar de emergencia, del bono Covid, de la postergación de la hipoteca, del Fogape que no ayuda a nadie y de los créditos blandos, que operan como si la población no estuviera ya demasiado endeudada, todos aquellos mecanismos se escudaron solo en la razón, pero dejaron con hambre a la población".

"La poca empatía de algunas autoridades que no ven como un pueblo no puede quedarse en casa porque no tienen comida, lo brutal de este engranaje perverso es que con plata de todos los chilenos se financian bancos, los mismos que tienen al pueblo endeudado con interés usureros y que les remataran sus casas al final de la pandemia", añadió.

Bianchi argumentó que "de este modo llegamos a la pregunta del millón. ¿Quién se beneficia del ahorro forzado de los trabajadores? La respuesta es sencilla, las grandes fortunas de este país, también se financian clínicas en las que nunca podrán operarse ni recuperarse del coronavirus los que están en Fonasa. Se compran acciones en empresas eléctricas que cobran cuentas abusivas en estado de catástrofe, se financiaron empresas que se coludieron para subir los precios y financiar campañas políticas, Solo empoderando a los chilenos podremos darle lo que reclama la ciudadanía, que es justicia social".

Del mismo modo, el diputado radical, Cosme Mellado, afirmó que "este proyecto de reforma constitucional es el resultado de varias mociones parlamentarias tratadas y debatidas en esta Cámara y que fueron refundidas manteniendo su espíritu original como es el retiro de los ahorros previsionales de las AFP".

El legislador por la región de O'Higgins detalló las inconsistencias de quienes rechazan el retiro de estos fondos en época de pandemia.

"Hace 40 años cuando se crearon las AFP, se anunció un buen futuro para las cotizantes, y es más, el año 2000 el diario El Mercurio publicó una nota del gerente de operaciones de la época, donde decía que los cotizantes recibirían más del 100% de sus cotizaciones. Le mintieron a Chile. Esas mismas AFPs que le están pidiendo a la gente que no retiren parte de sus fondos y es por ello que debemos escuchar más que nunca los reclamos que hace la ciudadanía", sentenció Mellado.

