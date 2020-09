Bancada PC rechaza categóricamente dichos de Subsecretaria de DD.HH.

La diputada Karol Cariola dijo que las palabras de Lorena Recabarren sobre las terapias de conversión, en el marco de la tramitación de la reforma a la Ley Zamudio, generan un daño irreparable a la diversidad sexual.

Las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo rechazaron los dichos de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, calificando sus palabras como "una defensa a una verdadera tortura que sólo daña a la diversidad sexual".

Para la diputada Karol Cariola, las palabras de la autoridad sobre las terapias de conversión, en el marco de la tramitación de la reforma a la Ley Zamudio, generan un daño irreparable a la diversidad sexual, lo que provocó que la organización Movilh solicitara la renuncia de Recabarren.

"Apoyo completamente la moción del Movilh por las declaraciones de la Subsecretaria de DD.HH, pues están completamente en contra de lo que la OMS ha recomendado al respecto, estas terapias de conversión que fueron muy utilizadas en un momento, cuando se catalogaba a la homosexualidad como una enfermedad, etapa que afortunadamente ya está absolutamente superada en nuestro país, pero que bajo la mirada retrógrada de algunas autoridades se intenta revivir", afirmó Cariola.

La parlamentaria cuestionó el rol de la autoridad, indicando que con sus dichos, no garantiza el respeto y defensa de todos y todas en materia de derechos humanos.

"Me parece que ella no está garantizando desde su rol como Subsecretaria de los Derechos Humanos los derechos de las personas que son sometidas a estas terapias que son verdaderas torturas psicológicas y que lo único que hacen es dañar a las personas y particularmente a los niños y niñas que a veces son sometidos a la fuerza a este tipo de situaciones", lamentó la diputada.

"Nosotros presentamos junto a la diputada Natalia Castillo un proyecto de ley para prohibir completamente estas terapias en nuestro país, creemos que acá no hay nada que convertir, las personas que tienen una determinada orientación sexual tienen todo el derecho a ser respetadas, resguardadas y a ser tratadas como cualquier otro ser humano y no ser tratados como personas enfermas por tener una determinada orientación sexual", sostuvo la representante de la tienda comunista.

Por su parte, la diputada Camila Vallejo calificó como "ignorancia o maldad" las palabras de Lorena Recabarren, las que avalarían esta forma de violencia contra la diversidad sexual.

"No sé si es ignorancia, o lisa y llanamente es maldad, pero la Subsecretaria de Derechos Humanos lo que hace con sus dichos es avalar una forma de violencia contra las personas de la comunidad de la diversidad sexual. La OMS ha sido sumamente clara en prohibir este tipo de tratamientos, no solamente porque no sirve pretender convertir a una persona gay, a una persona homosexual o lesbiana , sino porque tiene efectos sumamente nocivos para las personas en términos físicos, psíquicos y el efecto en posibles depresiones es tremendo", puntualizó.

Para Vallejo, que la representante del Gobierno no esté al tanto que este tipo de tratamiento es considerado una tortura, permitiría legitimar la violencia contra la diversidad sexual.

"Realmente esto ya está superado en el mundo, está considerado casi como una forma de tortura y que la Subsecretaria desconozca eso y que quiera incluso a pesar de eso generar este tipo de tratamientos y terapia es legitimar una forma de violencia terrible para la comunidad de la diversidad sexual", finalizó la jefa de la bancada comunista.

