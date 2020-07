Bancada de diputados PPD oficia a Superintendente de Pensiones por retiro del 10%

El motivo de esta acción fue una pregunta que aparece en el formulario tipo, la cual bajo la perspectiva de los parlamentarios del partido opositor podría generar confusión en la ciudadanía.

Una confusa pregunta en el formulario tipo, la cual hace énfasis en el porcentaje que las personas deseen retirar de sus fondos de pensiones motivó a que este lunes la bancada de diputados del PPD a enviar un oficio a la Superintendencia de Pensiones, debido a la denuncia que hicieron cientos de usuarios en redes sociales.

Raúl Soto, jefe de la bancada señaló "Por redes sociales se ha viralizado un mensaje que llama a las personas a tener cuidado con el formulario de postulación al retiro del 10% de las AFP debido a algunas preguntas capciosas o ambiguas que buscan confundir a la ciudadanía. El presidente de la Asociación de AFP me ha señalado que el contenido de la circular la debe emitir el Superintendente de Pensiones, y que viene una pregunta del porcentaje que la persona quiere retirar, es decir, se consulta si quiere retirar el 100% del 10%. Esa es una pregunta ambigua que deja atisbo a una eventual letra chica, que va a confundir a la ciudadanía, y muchos pueden cometer errores respecto a su solicitud".

El diputado agregó que "por eso hemos enviado este oficio pidiendo al superintendente de pensiones que el proceso de postulación y el formulario en concreto sea lo más claro posible. Creemos que es mucho mejor que la definición del monto sea respecto de la cantidad que la persona quiere sacar y no de un porcentaje".

En la misma línea el diputado y miembro de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, indicó que "el instructivo debe ser lo más claro y explicativo posible porque la idea es facilitar el trámite de las personas, sobre todo pensando que hay muchas personas mayores que van a querer hacer uso de este retiro. Esta ley tuvo un duro camino, y el resultado final tiene que ser expedito y de la mejor forma para la ciudadanía".

Por su parte la diputada y miembro de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, Carolina Marzán, indicó que "me preocupa mucho el tema de los adultos mayores con respecto a su retiro ya que todo sería en un comienzo por una plataforma online que para muchos de ellos aún es desconocida, y se podría prestar a confusión, viéndose profundamente perjudicados con este tema si no hay claridad y no se explica cómo corresponde. Es urgente se señale de manera muy simple y precisa cómo realizar este trámite para despejar cualquier intención que anda circulando por las redes sociales".

El oficio fue suscrito además por los diputados y diputadas Loreto Carvajal, Andrea Parra, Cristina Girardi, Rodrigo González y Ricardo Celis.

PURANOTICIA