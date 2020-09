Bancada Comunista calificó como "patética" la defensa del Gobierno a Carabineros por investigación de Contraloría

La diputada Carmen Hertz señaló que tanto el ministro del Interior, Víctor Pérez como el Alto Mando de Carabineros buscan deslegitimar al ente contralor, pasando por encima de su función fiscalizadora.

La diputada y abogada de Derechos Humanos Carmen Hertz señaló que tanto el ministro del Interior, Víctor Pérez como el Alto Mando de Carabineros buscan deslegitimar a la Contraloría General de la República, pasando por encima de su función fiscalizadora.

"La estrategia del gobierno de Piñera y del General Director de Carabineros de pretender deslegitimar al órgano fiscalizador por excelencia que es la Contraloría General de la República, está de alguna manera exhibiendo la deriva autoritaria de este gobierno y además, avalando un actuar de carabineros que es, por supuesto, absolutamente contrario a todos los protocolos y además a la defensa de los derechos fundamentales de las personas", indicó Hertz.

La parlamentaria sostuvo que este tipo de apoyos, sólo vienen a demostrar que Carabineros busca actuar de manera autónoma e impune contra los manifestantes del 'Apruebo', encasillándolos como enemigos.

"Carabineros actúa como si fuera un órgano autónomo, viola los derechos fundamentales de las personas, lesiona a los manifestantes por el 'Apruebo', detiene ilegalmente y además provoca traumas oculares en los manifestantes. Carabineros sigue considerando a los manifestantes del 'Apruebo' como enemigos a los que hay que liquidar".

Po su parte, el diputado Hugo Gutiérrez resaltó la crisis que enfrenta la institución de Carabineros , sumado a las graves violaciones a los derechos humanos que han protagonizado en las diferentes movilizaciones sociales y que le han valido un descrédito cada vez más creciente.

"Carabineros está en crisis, ningún joven quiere ya ingresar a esta institución donde sabe que tendrá que reprimir a sus vecinos, amigos, pobladores , a gente vulnerable de nuestro país y que es una institución que no otorga ya ningún prestigio, porque es una policía que se encuentra claramente corrompida , no obstante , el gobierno en vez de poner atajo a esta situación, no encuentra nada mejor que salir respaldando a siente generales que están siendo cuestionados por la Contraloría General de la República por razones de responsabilidad que les corresponde en el mando en las tareas de control del orden público durante el estallido social", sostuvo Gutiérrez.

El parlamentario, calificó este apoyo del Ministro Pérez como "patético" y que sólo demuestra que el gobierno requiere de la "fuerza represiva de carabineros" ante posibles nuevas movilizaciones sociales.

"Lo más patético es que sale respaldando a estos generales del alto mando de carabineros sin saber prácticamente cuáles son los cargos que le va a imputar la Contraloría, es decir, los apoya sí o sí. Esta es una demostración clara y palpable que el gobierno de Piñera necesita a esta fuerza represiva y violadora de los Derechos Humanos para eventuales contenciones, porque Piñera lo ha dicho con todas sus letras que está preparado para esta guerra contra su pueblo donde carabineros cumple un rol fundamental", puntualizó el diputado comunista.

PURANOTICIA