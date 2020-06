Avanza diálogo del Gobierno con parlamentarios por postnatal de emergencia

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, sostuvo una videoconferencia con distintos parlamentarios para intentar llegar a un consenso.

El proyecto de postnatal de emergencia, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que está en espera de iniciar su trámite en el Senado, se ha convertido en una piedra en el zapato para el Gobierno.

La iniciativa, que busca prolongar el beneficio hasta el fin del estado de catástrofe, no cuenta con el beneplácito de La Moneda, pero sí tiene un apoyo parlamentario transversal, con partidarios de oposición, pero también del oficialismo.

Por esa razón, este jueves la nueva ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, reconoció que el presidente Sebastián Piñera le dio instrucciones para buscar un camino alternativo de solución, junto a la titular del Trabajo, María José Zaldívar.

Y este viernes, esta última sostuvo una videoconferencia con distintas parlamentarias para intentar llegar a un consenso.

Zaldívar dijo que "ya no voy a volver a hablar de que es un proyecto inconstitucional, porque eso creo que como Ejecutivo ya lo hemos dicho suficientemente. Pero voy a ir a la otra parte: es un proyecto regresivo, que le entrega mayores beneficios a las mujeres de mayores ingresos y no soluciona el verdadero problema que tenemos en nuestro país, es decir, que los papás y mamás no pueden dejar solos a sus niños en las casas".

Sobre la reunión de este viernes, la diputada RN Paulina Núñez señaló que "solo el diálogo y acercar posiciones nos va a permitir terminar con la incertidumbre que hoy tienen miles de mujeres y familias en nuestro país; es nuestro deber llegar a un acuerdo".

Según Maite Orsini, diputada RD, "en la reunión que tuvimos con la ministra del Trabajo y el subsecretario de Previsión Social les hemos vuelto a presentar nuestra propuesta, sus ventajas y por qué resulta urgente que el Gobierno la patrocine. Sin embargo, de no hacerlo, y como hemos insistido en distintas ocasiones, es fundamental que el Gobierno presente una alternativa que no sea insuficiente y que garantice el derecho de las mujeres a quedarse en sus casas para evitar el contagio de sus hijas e hijos recién nacidos".

La presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, afirmó que "estamos explorando opciones para que este proyecto que hoy cuenta con apoyo de todos los colores políticos pueda avanzar y el Gobierno se abra a priorizar a las trabajadoras".

"Estamos contra el tiempo y agotaremos todas las vías posibles, que nos permita en forma transversal, lograr un acuerdo con el Gobierno que ayude a generar cuanto antes una respuesta estatal concreta para que miles de madres e hijos, eviten ser contagiados", agregó la RN Marcela Sabat.

Gobierno y parlamentarios quedaron de sostener un nuevo encuentro este lunes.

