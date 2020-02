Ausencia de senadores ponen en duda aprobación de acusación contra Guevara

A pesar de que la oposición tiene mayoría en la Cámara Alta, el escenario es más que incierto, ya que hasta el momento dos senadores de centroizquierda ya han comunicado que no asistirán a la sesión.

Este lunes y martes el Senado tramitará la acusación constitucional en contra del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, quien se encuentra suspendido, luego que la cámara de Diputados lo acusara de infringir la Constitución por impedir el derecho a reunión mediante la estrategia de copamiento.

A pesar de que la oposición tiene mayoría en la Cámara Alta, el escenario es más que incierto, ya que hasta el momento dos senadores de centroizquierda ya han comunicado que no asistirán a la sesión. Se trata del PPD Felipe Harboe y el socialista José Miguel Insulza.

Para que sea aprobada la acusación se necesita el apoyo de la mayoría de los senadores en ejercicio. Se trata de 22 parlamentarios, en el caso de que todos lleguen a votar el martes a la sala. La oposición, que estima que contará con los votos de los independientes Carlos Bianchi, Alejandro Guiller, Alejandro Navarro y el RD Juan Ignacio Latorre, sumaría 24 sufragios.

En tanto aseguran que en la oposición y el oficialismo hay otros representantes en duda.

Al respecto el diputado de Convergencia Social, Diego Ibañez señaló que "los parlamentarios se tienen que hacer responsables de su asistencia, de su votación. La acusación constitucional es un control político de los más importantes que establece nuestra Constitución y que me parecería lamentable que senadores y senadoras de oposición no asistieran, no escucharan los argumentos y no votaran, sea cual sea la razón".

