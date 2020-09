Audiencia de preparación de juicio oral del caso SQM fue fijada para el 5 de octubre: Pablo Longueira es acusado de cohecho

Investigación está enmarcada en el supuesto financiamiento de campañas políticas, configurándose presuntamente una serie de delitos de carácter tributarios, vinculados a la contabilidad de la compañía.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó que este 5 de octubre tendrá lugar la audiencia de preparación de juicio oral del caso SQM, instancia en la que se deberán presentar los 10 imputados, incluido el ex ministro, ex senador y ex candidato presidencial, Pablo Longueira.

Esta investigación está enmarcada en el supuesto financiamiento de campañas políticas, configurándose presuntamente una serie de delitos de carácter tributarios, vinculados a la contabilidad de la compañía, y los cuales están siendo indagados por el Ministerio Público.

Respecto a la situación de Pablo Longueira, quien ha vuelto a la política activa desde su retiro de años producto, entre otras situaciones, por esta investigación, la fiscal Perivancich indicó que "es uno de los acusados en esta investigación" y que "se le imputa la comisión de un delito de cohecho".

En ese sentido, recordó que la Fiscalía ha solicitado una pena de 818 días de reclusión menor en su grado medio y, asimismo, la inhabilitación temporal para ejercer cargos y oficios públicos por un lapso de cinco años y un día en contra del ex candidato presidencial de la UDI.

En relación al ejercicio de su derecho a sufragio y eventual suspensión del mismo, según lo dispuesto por la Constitución, la persecutora regional explicó que "corresponde al Servicio Electoral definir quiénes son las personas habilitadas para ejercer este derecho".

"La fiscalía ha cumplido con su labor, en torno a presentar esta acusación, y es este servicio (el Servel) quien debe indicar respecto de quiénes, y en relación a su situación procesal, podría verse afectado el ejercicio de este derecho", concluyó Claudia Perivancich.

