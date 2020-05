Arzobispado de Santiago acoge a 120 migrantes peruanos apostados en su consulado

Los migrantes, entre los que se cuentan niños y mujeres embarazadas, fueron trasladados hasta la Casa de Ejercicios Sagrada Familia para realizar la respectiva cuarentena antes de regresar a su país de origen.

El arzobispado de Santiago acogerá a 120 migrantes peruanos en situación de calle como una forma de apoyar a quienes se encontraban en situación de calle, apostados en las afueras del consulado de su país, en Providencia, con el impedimento de regresar a su país por la crisis sanitaria del Covid-19.

Los migrantes, entre los que se cuentan niños y mujeres embarazadas, fueron trasladados hasta la Casa de Ejercicios Sagrada Familia para realizar la respectiva cuarentena antes de regresar a su país de origen.

Al respecto, el obispo auxiliar de Santiago, Cristián Roncagliolo, expresó: "Estamos en la casa de retiro Sagrada Familia, de la Iglesia de Santiago, donde en convenio con el consulado de Perú hemos logrado un acuerdo para traer a las personas que estaban alojadas afuera de esa sede para que se hospeden aquí hasta que puedan volver a su país. Están en una suerte de cápsula, es decir no entrará ni saldrá nadie, de tal forma que puedan vivir su cuarentena y así regresar pronto a su nación Perú".

Flor Campos, quien llegó hasta las dependencias del arzobispado, detalló su situación: "Yo tuve mi pasaje comprado el día primero, tengo mis tres hijos allá en Perú y por este motivo del Covid-19 necesito regresar pronto a mi país. Mis hijos dependen de mí, soy madre soltera, y ellos no tienen ahora qué comer", y agregó: "Tengo siete meses acá y vine a trabajar por el bienestar de mi familia y ahora no tengo trabajo, me echaron".

Albert Guillermo tiene 18 años y se encuentra en similar situación: "Vinimos por turismo, nos quedamos donde un familiar, pero nos enteramos de que iba a haber vuelos humanitarios y decidimos ir al consulado a ver si nos podían dar un apoyo, pero hasta ahorita no tenemos resultados, ni el presidente ni nada. Y bueno, el consulado ha decidido mandarnos a un albergue a ver lo que más adelante pueda pasar. Capaz salga un vuelo o vía terrestre para poder ir a nuestro Perú".

Franco Velit, funcionario de la Embajada de Perú, entregó algunos datos respecto de esta realidad que se está viviendo en el país, con ciudadanos de diferentes nacionalidades a raíz de la pandemia.

"Muchas de estas personas están en situación de calle porque no han podido seguir pagando sus arriendos, alquileres y desean urgentemente regresar a Perú. Nosotros desde el consulado y con la embajada y el apoyo de la Nunciatura y la Iglesia Católica, hemos logrado conseguir este espacio para albergar a quienes están en esta situación mientras hacemos las gestiones con el gobierno para poder conseguir un vuelo".

