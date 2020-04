Arresto domiciliario nocturno para mujer que infringió el toque de queda de manera reiterada en Peñalolén

La imputada fue detenida durante la semana pasada por infringir el toque de queda, oportunidad en la que quedó a la espera de citación y este miércoles nuevamente fue detenida.

La Fiscalía de Flagrancia de la Fiscalía Oriente concretó la primera formalización de la zona oriente por el artículo 318, respecto de quien pusiera en peligro la salud pública por infracción a las reglas higiénicas o de salubridad.

La imputada fue detenida durante la semana pasada por infringir el toque de queda, oportunidad en la que quedó a la espera de citación. Sin embargo, la jornada de este miércoles fue nuevamente detenida en la vía pública en horario de toque de queda.

El fiscal Félix Rojas informó que "la mujer fue sorprendida en la vía publica a las 22:30 horas, en la comuna de Peñalolén, en hora del toque de queda, establecido para velar por la salud de las personas. Se formalizó a la imputada y se decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y un plazo de investigación de 60 días".

El fiscal precisó que "aunque la comuna de Peñalolén no está en cuarentena, se consideró que la norma del artículo 318 castiga a quienes infringen las normas para velar por la salud pública, de esta manera las infringe quien no respeta la cuarentena y también lo hace quien no respeta al toque de queda".

PURANOTICIA