Antecedentes del macabro crimen de Ámbar, originan diligencias para acelerar «Ley Nibaldo»

Iniciativa que sanciona el ultraje de cadáveres y sepulturas cobra mayor sentido luego de conocerse antecedentes del crimen de Ámbar, adolescente de Villa Alemana que fue desmembrada tras ser asesinada.

El 20 de agosto de 2019, la Cámara de Diputados aprobó casi por unanimidad el proyecto denominado «Ley Nibaldo», llamado así por el crimen del profesor de Villa Alemana, Nibaldo Villegas, quien fuera asesinado y posteriormente descuartizado por Johanna Hernández, su ex esposa; y Francisco Silva, actual pareja de la mujer.

Dicha iniciativa busca sancionar el hecho que, en menosprecio de la memoria de quien falleció, sustraigan los restos humanos, los exhumen o los manipulen, afectándolos considerablemente. Lo último, en relación a mutilación, cercenamiento y maltrato del cuerpo en general.

Este proyecto, como explica su autora, la diputada por la zona interior de la región de Valparaíso (Distrito 6), Carolina Marzán (PPD), instala algo que no se encuentra hoy en nuestra legislación: el hecho que "la persona, después de fallecida, no deja de tener honor ni dignidad sólo por el cese de su existencia. El cuerpo no puede ser considerado una cosa"⁣.

LEER TAMBIÉN: Violada y descuartizada: Los cruentos antecedentes entregados por el Ministerio Público en el caso Ámbar.

⁣Además, Marzán sostuvo que "hoy volvemos a ser testigos de un terrible y doloroso crimen, que nos remece como sociedad y nos golpea fuertemente. Vemos cómo un doble homicida nuevamente comete un delito. No entendemos por qué quedó libre y esperamos resolver la suma de fallas institucionales administrativas, a través de una comisión investigadora".

A la vez, sostuvo que "vemos una crueldad en la forma en que se maltrató y ocultó el cuerpo de Ámbar, que no puede ser tratado, en la hipótesis, como una sola infracción o desobediencias a cuestiones reglamentarias como lo plantea el delito de inhumación ilegal, pues aquí hay un menosprecio adicional y un maltrato que no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico y, a mi juicio, el delito que se le imputa, además de la violación con femicidio, tiene una gravedad mayor, de manera que es urgente actualizar la legislación en este punto".⁣

⁣

Asimismo, la diputada Marzán comentó que "desde el año pasado estamos en conversaciones con el presidente de la comisión de Constitución del Senado, para que pueda poner en tabla este proyecto. Entendemos que por la contingencia de la pandemia, el proyecto ha quedado detenido, pero con este nuevo caso vemos la relevancia y la importancia que tiene nuestra iniciativa en la búsqueda de tipificar estas conductas como un delito".

Finalmente, la parlamentaria PPD sostuvo que "como hemos dicho, el maltrato de cuerpos no está penado en nuestra legislación. Más allá de este aspecto, es necesario sentar un precedente en orden a dar un sentido de dignidad post mortem, es decir, que el cuerpo de por sí tiene un significado que trasciende mucho más allá que una simple cosa y debe ser tratado como tal".

PURANOTICIA