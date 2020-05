Angustiante relato del vocero de 172 chilenos varados en Australia: Se le acaba el dinero y no sabe cuándo regresará a Chile

Alfredo Dattwyler viajó a Australia en julio del 2019, con el objetivo de estudiar inglés, sin embargo, la propagación del coronavirus le ha significado ver vuelos perdidos y cancelados, sumado a la impotencia de no recibir ayuda ni información.

«Angustia» y «desesperación» son los dos términos que mejor definen los sentimientos que actualmente están experimentando los 172 chilenos varados en Australia, quienes esperan por un vuelo que los traiga de regreso a territorio nacional.

Viajes de estudio, vacaciones y trabajo, entre otros, fueron los motivos que tuvieron muchos de los compatriotas que decidieron partir rumbo al país más grande de Oceanía, pero que producto de la propagación del coronavirus Covid-19 vieron cómo sus planes dieron un giro inesperado, a tal punto que no saben aún cuándo volverán a tierras chilenas.

UN VIAJE QUE CAMBIÓ SU SENTIDO ORIGINAL

Alfredo Dattwyler, de 35 años, es uno de los chilenos varados en Australia. En conversación con Puranoticia.cl, el ingeniero civil de profesión, comentó que viajó en julio del 2019 a aquel país, con el objetivo de perfeccionar su inglés, junto a su esposa y a su hijo de 13 años. No obstante, la pandemia le significó a esta familia un cambio drástico en su objetivo inicial, quedando sin clases de inglés, varados en la ciudad de Perth, gastando más del dinero presupuestado y desconociendo cuándo regresarán.

LEER TAMBIÉN: Cancillería continúa gestiones para el regreso de chilenos varados en Perú, Paraguay y Australia.

Y es que el golpe para esta familia fue muy duro, considerando los cuatro años previos de ahorros para gestar el viaje; el permiso por un año, sin goce de sueldo, en la empresa donde trabaja; y la venta de su automóvil y otros objetos de la casa que tenían en Antofagasta. A esto se sumó la propagación del Covid-19 en Australia, desde el mes de enero, lo que hizo cambiar todos los planes que tenían, pasando de adelantar el regreso a Chile de julio a abril. Y ahí más problemas...

VUELO PERDIDO Y CANCELACIONES

Fue en febrero cuando las noticias de la propagación de la pandemia encendió todas las alarmas en esta familia chilena y en todo Australia, con los noticieros de televisión mostrando incluso peleas entre vecinos por adquirir productos en supermercados, algo que llamó la atención de Alfredo Dattwyler y que le hizo "cambiar el chip" respecto a la epidemia. Esto originó que decidieran, semanas después, dejar Perth y partir rumbo a Sydney, desde donde tomarían un vuelo Latam hacia China y posteriormente a Chile.

El 28 de abril llegaron a las 8:00 horas al aeropuerto de Perth, donde les informaron de una serie de complicaciones con el vuelo a Sydney. Considerando que al día siguiente salía el avión rumbo a Chile, el dolor de cabeza se hizo aún más fuerte porque sólo salieron de Perth horas antes, llegando a las 17:30 horas del 29 de abril a Sydney, mientras que el vuelo era a las 12:00 horas. ¿Resultado? Vuelo a Chile perdido, pero cambiado para el 7 de mayo. No obstante, éste fue cancelado y reprogramado para el 3 de junio, resultando nuevamente cancelado. La desesperación ya era total.

"Me dijeron que cuando uno busca la reserva aparece como "confimado", pero cuando busca el número de vuelo dice "cancelado". Levantaron una solicitud y me dieron respuesta cuatro días después, diciendo que el vuelo estaba cancelado, pero de parte de Latam no me han informado nada aún. Tengo entendido que Latam canceló por todo junio y nos han dicho personas que también están cancelando vuelos de julio", relató el chileno afectado a Puranoticia.cl.

A raíz de estos problemas, Alfredo Dattwyler se contactó con otros chilenos que yacen varados en Australia, y asumió la vocería de todos ellos, con el objetivo de canalizar las informaciones entre los afectados y las autoridades nacionales en el país oceánico: "Empezamos a llamar a los diferentes consulados y nos decían que no sabían nada, que debíamos llenar un formulario y que se lo enviarían a Latam. Eso hacíamos, pero del Consulado sólo nos decían que no sabían nada", comentó el ingeniero nacido en Collipulli, región de La Araucanía.

EL BALDE DE AGUA FRÍA DEL CANCILLER

Y como si esta serie de dificultades no fuera suficiente, el representante de los chilenos varados en Australia recibió como un balde de agua fría las últimas declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera respecto al tema: "Los aviones que podemos influir están llenos. Estos son los que viajan al sudeste asiático a buscar ventiladores mecánicos e insumos de salud. Y dado que se trata de material estratégico que salva vidas en Chile, tenemos que privilegiar en estos momentos el salvar las vidas y no anticipar el regreso de personas que están en Australia", dijo el Canciller.

#chilenosvaradosenaustralia somos mas de 230 personas según el consulado, pero no tenemos respuesta de nuestro @GobiernodeChile @Minrel_Chile la gran mayoría tiene pasajes pero no tenemos ayuda para repatriación @TeodoroRiberaN @CHVNoticias @TVN @canal13 @LaRedTV — Alfredo Dättwyler Ll (@Datthwyler) May 15, 2020

Además, el jefe de la diplomacia chilena sostuvo que "al Gobierno le interesa que los chilenos puedan retornar, pero hoy estamos concentrados en aquellos chilenos que están en países donde pueden correr peligro sus vidas, ya sea por la violencia que hay en esos lugares o por la carencia en la atención de salud, y ese no es el caso de Australia ni Nueva Zelandia".

Frente a estas palabras, de las que tuvo conocimiento minutos antes de conversar con Puranoticia.cl, Alfredo Dattwyler comentó que "me da pena, me da angustia y un poquito de rabia lo que dice el canciller, porque por el hecho de que en Australia está "controlada" la pandemia, con 7.079 casos confirmados y 100 fallecidos al día de hoy, pero acá la economía no se ha reactivado, los niños recién volvieron esta semana al colegio, pero no todos los mandan".

CLAMA POR AYUDA

Bajo este contexto, Alejandro Dattwyler continuó diciendo que "¿quién nos reembolsa nuestra mantención? Porque, por ejemplo, yo pensaba irme en abril. ¿Quieren que pida un crédito en Chile? ¿Que me endeude? De Cancillería me dijeron que para recibir ayuda iban a investigar a mi familia y a la de mi esposa. Yo soy profesional, tengo título, con magíster y trabajando. Entonces, ¿tú crees que yo voy a entrar en esa lista? Entonces, ¿qué espera? ¿Que vayamos a dormir frente al Consulado? ¿Que salgamos llorando en la televisión para que nos vengan a rescatar? Su respuesta nos dolió a todos".

El profesional cerró sus palabras solicitando "muy respetuosamente al Gobierno chileno que, por favor, pueda hacer la coordinación con Latam y puedan venir por nosotros. Insisto, no pedimos gratuidad, nosotros contamos con nuestros pasajes. Espero que se entienda y que no se preste para malos entendidos, que nos den una respuesta y que nos digan que comenzaron a tener conversaciones o reuniones con Latam para que nos den una fecha".

PURANOTICIA