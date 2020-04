ANEF califica de criminal instructivo del gobierno para volver al trabajo

Dirigente aseguró que todos los funcionarios públicos se encuentran alertas "frente a esta arremetida que ha incurrido en el error grave, irresponsable, con ese descriterio, y criminal por lo demás, de mandar la circular número 18, firmada por el ministro del Interior y el ministro de Hacienda".

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, calificó de "criminal" el instructivo del gobierno que instruyó la reincorporación de los funcionarios públicos a la atención presencial.

El dirigente aseguró que todos los funcionarios públicos se encuentran alertas "frente a esta arremetida que ha incurrido en el error grave, irresponsable, con ese descriterio, y criminal por lo demás, de mandar la circular número 18, firmada por el ministro del Interior y el ministro de Hacienda".

Pérez hizo un llamado a los funcionarios públicos a no volver mañana al trabajo presencial. "Hemos declarado públicamente, diciéndole a nuestros compañeros y compañeras, que no retomemos las actividades el lunes 20 de abril. Y no por un capricho, (sino) por este autocuidado".

Además, el dirigente anunció la presentación de una acción judicial. "Hemos decidido poner un recurso de protección, una acción judicial que permita resguardar la tranquilidad también de esas personas que hoy día están en sus casas con sus familias, muy preocupadas, muy temorosas ante el amedrentamiento de algunas jefaturas", sostuvo.

"Hemos perdido a tres compañeros de trabajo. Anoche falleció un funcionario del Indap del Maule. Anteriormente, la semana pasada, en el Gore de La Araucanía y también un funcionario del Fosis (...) No podemos permitir que el gobierno insista en retomar la normalidad de los servicios públicos", sentenció.

Por su parte, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, aseguró que el instructivo del gobierno avala las "malas prácticas de los empleadores privados".

"Cuando el Ejecutivo y el gobierno insiste en que la prioridad tiene que ser que los trabajadores vuelvan a sus funciones (...) la señal que se está dando, creemos nosotros, que no es solamente hacia el sector público, sino que también es avalar las malas prácticas que han tenido los empleadores privados que hoy día, a toda costa, quieren retomar las funciones y retomar la productividad", señaló Figueroa.

