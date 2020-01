Andrés Celis anuncia voto a favor de nueva Constitución y asegura que "13 o 14" diputados RN harán lo mismo

No obstante, indicó que hay unos 20 que votarán su rechazo, debido al "clima de terror y violencia que hay en el país".

Luego que ocho de los nueve senadores que conforman la bancada de Renovación Nacional (RN) en la Cámara Alta anunciaran que votarán por rechazar la elaboración de una nueva Constitución en el marco del plebiscito de abril, el diputado Andrés Celis (RN) indicó que esta situación no ocurrirá en la Cámara Baja, puesto que hay varios que votarán a favor, incluido él.

En primer lugar, el parlamentario oficialista explicó que "en un principio, era mitad y mitad de los 36 diputados RN. Pero hoy día diría que a lo menos 20 están por el "no" a la nueva Constitución".

Acerca de los motivos para cambiar su decisión, Celis señaló que esto se debe "sobre todo por el clima de terror y violencia que hay en el país".

No obstante a aquello, el parlamentario de Chile Vamos aseguró que "no me voy a amedrentar por este clima de odiosidad y yo personalmente estaré por el "sí" a una nueva Constitución".

Por último, indicó que "creo que a lo menos hay unos 13 o 14 diputados (que harán lo mismo), incluido el presidente de mi partido (diputado Mario Desbordes)".

