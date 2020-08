Alcaldesa de Providencia: “Horst Paulmann me aseguró que al menos durante dos semanas no va a abrir el Costanera Center”

La comuna que administra Evelyn Matthei dejará la cuarentena para pasar a la fase de transición, enmarcada en el plan «Paso a paso».

Luego de que el Gobierno, a través del ministro de Salud, Enrique Paris, diera a conocer que Providencia dejará la cuarentena para pasar a la fase de transición, la alcaldesa Evelyn Matthei delineó las principales condiciones para que el comercio pueda volver a funcionar en la comuna, aunque advirtió que el mall Costanera Center todavía no abrirá sus puertas.

En este contexto, la jefa comunal informó que "me comuniqué con uno de los dueños del mall, Horst Paulmann, y él me aseguró que al menos durante dos semanas no se va abrir el mall".

La Alcaldesa de Providencia, además, afirmó que esto les dará un plazo razonable para evaluar "quiénes son los trabajadores, de qué comunas son, cómo se podría restringir el número de las personas que salen y entran... en fin, qué medidas sanitarias hay que tomar".

Matthei destacó la decisión de Cencosud de no abrir, con la cual "yo estoy absolutamente de acuerdo, con lo que efectivamente vamos a poder trabajar con tiempo esta materia".

Con respecto al comercio en general, la ex Ministra del Trabajo señaló que podrán abrir bajo estrictas medidas de seguridad y que a sus lugares de trabajo sólo podrán asistir quienes vivan en la comuna o en otra que también esté en la misma fase de transición.

Por último, dejó en claro que cines, bares, pubs, entre otros, tienen prohibido operar.

