Alcalde Jadue y primer puesto en encuesta Criteria: "Lo tomamos con mucha tranquilidad"

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), valoró los resultados de la última encuesta Criteria Research, que lo situó -por primera vez- al frente de las preferencias presidenciales espontáneas con un 16%, frente al 15% del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

A pesar de esto, el jefe comunal comunista insistió en que no es candidato a La Moneda. "Nosotros lo tomamos con mucha tranquilidad y con mucho orgullo, porque la verdad es que yo nunca he dicho que quiero ser Presidente de Chile y tampoco mi partido me ha nominado todavía", comentó en entrevista con Radio Imagina.

"Lo tomo como una valoración tremendamente positiva que la ciudadanía, a lo largo del país, tiene sobre una gestión concreta, sobre un programa concreto en el ámbito de un gobierno municipal, que ha logrado escalar políticas públicas desde lo local a lo nacional, resolviendo problemas que ni siquiera el nivel central pudo resolver en mucho tiempo y mostrando un trayecto en el cual puede dirigirse el país para, efectivamente, tener un país más justo y más solidario para todos y todas", argumentó Jadue.

Consultado sobre por qué no asumía desde ya una candidatura presidencial o, al menos, la intención de ser candidato, Jadue reiteró que "hoy día soy alcalde de Recoleta y voy a la reelección en Recoleta".

"Además formo parte de un partido y de una coalición que tiene que darse los tiempos que son necesarios. Creo que efectivamente hay que respetar mucho la institucionalidad y respetar mucho a los partidos políticos y también respetar mucho a la ciudadanía, porque los liderazgos los decide y los elige y los instala la ciudadanía, nadie más", apuntó.

"Aquí hay muchas personas que se autoproclaman, hay muchos incluso que se andan ofreciendo y creo que eso no funciona. Yo soy de los que gusta que la ciudadanía sea la que manifieste, cada día con más claridad, cuál es el Chile que quiere y ahí veremos si uno es o si otro", agregó.

Por lo mismo, Jadue descartó una fecha para esa decisión, señalando que "ese plazo no lo pongo yo, lo ponen los partidos, las coaliciones".

"Hay que esperar que lleguen y se den todos los pasos. Aquí tiene que haber una primaria, esperamos que sea la primaria más amplia, no solo con rostros... con rostros y con programas porque yo creo que la ciudadanía tiene que tener, dentro de la oposición, la opción de manifestar cuál es el programa que mayor sentido le hace para el futuro de Chile, cuál es el programa que mayor sentido le hace para instalar la nueva Constitución y para efectivamente empezar a cambiar este país".

Sobre esta posible primaria y sus roces con el Frente Amplio, el edil recoletano planteó que "uno es discutir de política, lo otro es hablar del futuro del país".

"Si usted me pregunta, nosotros tenemos diferencias con muchos partidos y tenemos diferencias en variados temas con todos los partidos de la oposición, pero eso no impide conformar un programa básico para cuatro años y, además, con el objeto de que no haya posibilidad que tengamos un segundo gobierno de derecha, que quiera seguir profundizando el neoliberalismo con todas las consecuencias que tiene", estableció.

SALIDA AL MAR PARA BOLIVIA

Luego de que en los últimos se declarara públicamente partidario de darle una salida al mar a Bolivia, Daniel Jadue ha enfrentado críticas y también palabras de respaldo.

"Una parte de la izquierda chilena ha sido siempre partidaria de aquello. A mí me encantaría que los medios tomarán efectivamente la declaración completa ¿Por qué? Yo sé que Bolivia nos demandó y que efectivamente no tenemos ninguna obligación para negociar. Nunca he dicho que tengamos que negociar. He dicho que en mi fuero interno yo preferiría mirar las relaciones con Bolivia pensando en los 200 años que vienen y no en los 200 años que ya pasaron", precisó.

"Esa es una opinión personal, ¿pero qué fue lo que dije? Que temas tan relevantes como estos no los decide una persona y ningún Presidente de la República, porque deben ser puestos a consideración de la ciudadanía mediante plebiscito, eso fue lo que dije", afirmó.

"Yo no he dicho que esté dispuesto a darle, porque la decisión no la puede tomar un Presidente. Chile le pertenece a todos los chilenos. Yo he dicho que hay que consultarle a la ciudadanía. Si usted me pregunta qué pienso yo, no es lo que esté dispuesto a hacer, son dos cosas distintas y yo lo quiero manifestar claramente", aseguró Jadue.

"Aquí hay algunos, además, que han salido a tratar de contar la media verdad para poder sacar un provecho político, a pesar del rol que han jugado en los últimos años. Lo digo así de claro ¿Quiénes? Entre ellos algunos ex cancilleres bastante enemigos de la integración latinoamericana ¿Heraldo Muñoz? Entre ellos", continuó.

Consultado sobre si esta salida al mar para Bolivia sería con soberanía, Jadue indicó que "no necesariamente". "Puede haber un trato absolutamente preferencial, pero que también responda a las expectativas de nuestros pueblos hermanos", explicó.

"En mi fuero interno siempre he sido partidario de la integración latinoamericana, de resolver los problemas que tenemos pendientes con todos los los países que podamos tener pendientes para avanzar en un bloque regional capaz de oponerse económicamente a la Comunidad Económica Europea, a Estados Unidos. Y la verdad es que el que no entiende la necesidad de avanzar en políticas de integración no está entendiendo el mundo que estamos viviendo", sostuvo.

