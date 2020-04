Alcalde de Estación Central pide hacer catastro de cités que son posibles focos de Covid-19

Rodrigo Delgado manifestó que es necesario hacer un estudio de estos lugares irregulares que son habitados por migrantes.

El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, se refirió al brote de Covid-19 surgido en una vivienda irregular de su comuna, donde ocho residentes dieron positivo el test de PCR, luego que el Servicio de Salud Metropolitano Central hiciera la fiscalización sanitaria correspondiente.

El cité es habitado por 71 personas, la mayoría extranjeros pertenecientes a varias familias, y según el edil "la dueña de la propiedad lo subarrendaba a una persona que murió hace dos años. Esa persona cobraba los arriendos para su propio beneficio y, a su vez, le pagaba un arriendo equis a la dueña".

Delgado añadió que "desde que murió esa persona, los del cité no están pagando arriendo. Se aprovecharon de esa situación para no pagarle a nadie".

Las autoridades sanitarias esperan trasladar a los habitantes del lugar, ubicado en calle Obispo Umaña, a hostales sanitarios, tal como lo hicieron este miércoles con 250 inmigrantes haitianos de un cité de Quilicura, donde al menos 33 personas se encontraban infectadas.

LEER TAMBIÉN: En Estación Central reportan nuevo brote de Covid-19 al interior de cité ocupado por inmigrantes.

Para el alcalde Delgado, en todo caso, la situación es más de fondo y tiene que ver con las condiciones de vulnerabilidad en la que vive una gran cantidad de inmigrantes.

"Lo señalé en la mesa Covid-19, es necesario hacer un estudio de estos lugares irregulares que son habitados por migrantes. No se trata de discriminar a nadie, sólo que ellos son personas más vulnerables", explicó.

Delgado añadió que "por eso hay que abordar el tema haciendo un catastro, lo hablé con el intendente (Felipe Guevara), y no sabemos cuántos lugares como este hay en la región Metropolitana. El ministerio de Salud tendrá que flexibilizar sus datos, hay que dejar de lado las pugnas, las municipalidades debemos tener datos para ir sobre esos focos".

El jefe comunal, en todo caso, asumió que entregar los datos de personas infectadas puede traer consigo discriminación,pero agregó: "Una idea puede ser que ni siquiera nos den nombres, pero nos adviertan que en ciertas direcciones, donde hay construcciones irregulares, multifamiliares, hay contagiados. De lo contrario, igual empieza un 'correo de las brujas' entre los vecinos, que ven llegar ambulancias".

Según Delgado, "en Estación Central tenemos un catastro, hay unas 150 de estas viviendas irregulares, las cuales son propiedad privada, no es llegar y entrar si no tenemos una denuncia. El problema es de fondo, no es llegar y clausurar estos lugares, el tema de fondo es que estos cités existen porque esta gente, al no tener empleos formales, no tiene cómo demostrar renta, no tiene cuenta corriente, entonces arriendan informalmente y ahí se llega a esto".

PURANOTICIA