Alcalde Daniel Jadue: “Yo no he dicho que quiero ser Presidente”

"Yo no he dicho que quiero ser Presidente, tampoco mi partido me ha nominado como candidato hasta el día de hoy, y eso, además, no va a pasar en el futuro inmediato, porque hay pasos que dar".

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, concedió una entrevista, en donde aseguró que no se ha postulado como candidato a la presidencia, sosteniendo que existe un "antocomunismo" en algunos sectores de la oposición, pero cree que se alcanzará la unidad para no "regalarle un segundo gobierno a la derecha".

En conversación con La Tercera, Jadue afirmó que "yo no he dicho que quiero ser Presidente, tampoco mi partido me ha nominado como candidato hasta el día de hoy, y eso, además, no va a pasar en el futuro inmediato, porque hay pasos que dar".

En la misma línea, agregó que "está primero el 25 de octubre. Ninguna discusión presidencial se justifica antes del plebiscito. Pero, además, está la elección municipal, a la que yo voy a la reelección".

El jefe comunal sostuvo que "el impacto que generaron mis declaraciones dan cuenta de lo que está viviendo el país. Tenemos un gobierno destruido, con su sector completamente dividido. Además, con problemas serios por su mal manejo de la pandemia, sin ganas de salir de esta, porque teme el resurgimiento de la revolución de octubre y, por el otro lado, ve una oposición en donde una parte de ella, que también ha sido responsable de llegar al 18 de octubre, porque ha gobernado 20 años, no ha logrado capitalizar ninguno de los problemas del gobierno".

No obstante, el alcalde de Recoleta cree que "va a llegar el minuto de la unidad. Después de un período en que todos traten de fortalecer sus propias posibilidades, va a llegar el minuto donde todos se sienten en la mesa y se verá si estamos disponibles para regalarle un segundo gobierno a la derecha o darle una alternativa".

"Esto, a través de una primaria lo más amplia posible, para dejar que la ciudadanía manifieste su voluntad escogiendo tanto el proyecto político como al rostro que le genere más confianza", añadió.

No obstante, Jadue cuestionó que "los mismos que hoy dicen que nosotros (PC) no somos factor de unidad han venido varias veces a pedir los votos de los comunistas para que ellos puedan ganar una elección. A uno le llama la atención que algunos puedan juntarse con los comunistas cuando nos toca a nosotros votar por ellos, pero que no puedan juntarse con los comunistas cuando les toca votar por nosotros. Eso lo va a evaluar finalmente la ciudadanía. Me parece un poco doble estándar, un poco hipócrita".

Asimismo, aseguró que "en dirigentes de la centroizquierda existe un anticomunismo. En dirigentes, no en sectores. Es súper probable que la ciudadanía haya tenido un sesgo anticomunista al salir de la dictadura, por la campaña que hizo la dictadura, de exterminio físico y político del PC, que se vio prolongada en algunos sectores de la Concertación después del término formal de la dictadura, pero la ciudadanía ya dejó de creer esa campaña".

Por otra parte, Jadue abordó las críticas del presidente del PPD, Heraldo Muñoz, luego de que planteara realizar un plebiscito para que la población decida si darle o no una salida al mar a Bolivia.

"Yo mandaría a Heraldo a aprender lo que es la democracia. Tengo plena conciencia de que el fallo no obliga a Chile a negociar. Yo no propuse entregarle mar a Bolivia, di mi opinión y siempre he sido partidario de resolver con nuestros vecinos todos los problemas pendientes", indicó.

En el mismo sentido, la autoridad comunal señaló que "más allá del fallo, los bolivianos siguen sintiendo que hay algo pendiente, y si queremos integración regional y conformar un bloque económico que pueda competir con los otros del mundo, nos vamos a tener que abuenar en algún minuto".

"Lo que he dicho y que Heraldo no leyó, porque parece que no es muy bueno para leer, es que temas de esa relevancia los debe resolver la ciudadanía (plebiscito) y que ahí no importa la opinión del líder. Eso es lo que nunca ha estado dispuesto a hacer Heraldo, parece que a él no le gusta mucho que la ciudadanía decida", sentenció.

PURANOTICIA