ACES hizo un llamado a manifestarse durante la nueva rendición de la PSU

Víctor Chanfreau, pidió “solidaridad y apañe mutuo” a los alumnos que rindan o no prueba e hizo un llamado a los examinadores a manifestar su descontento.

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) realizó un nuevo llamado a manifestarse contra la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que se rendirá nuevamente los días 27 y 28 de enero.

El vocero de la ACES, Víctor Chanfreau, llamó a "los universitarios a enfrentarse a los rectores que han sido cómplices hoy día de la persecución que estamos sufriendo hoy día los estudiantes secundarios", según consigna Emol.

Chanfreau agregó que "tenemos que tener claro que tanto estudiantes secundarios como universitarios no podemos estar nunca más solos y nos tenemos que apoyar en la lucha que estemos dando hoy en día".

Asimismo, el joven llamó "a la solidaridad a los examinadores que también se pueden hacer parte del proceso de movilización manifestando su descontento".

"Existe un cuestionamiento al modelo de mercado que estamos viviendo y existe la posibilidad de cambiarlo para que seamos todos y todas quienes podamos ingresar a la educación superior, en especial los hijos de los trabajadores, de los humildes de este país, entonces el llamado es a movilizarnos, rindan o no la prueba porque el apañe y la lucha colectiva tiene que ir primero hoy en día", añadió.

Chanfreau indicó que "hoy día no existe una normalidad y no puede ser que pretendan ingresar con Carabineros a resguardar este proceso educativo, ¿Acaso efectivamente Carabineros es una institución que puede asegurar un control o un proceso educativo? Nos parece vergonzoso, cómo pretenden que los mismos estudiantes que han sido golpeados, torturados, mutilados den la prueba en paz con carabineros resguardando que no hayan manifestaciones".

Cabe recordar que el Demre entregó un listado de 86 estudiantes que están impedidos de rendir la PSU la próxima semana, incluyendo a los voceros de la ACES, por boicotear el proceso de admisión 2020.

