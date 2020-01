238 establecimientos, en 38 ciudades, fueron habilitados para rendir la Prueba de Selección Universitaria

La directora del Demre, Leonor Varas, explicó que no habrá reconocimiento de sala el domingo e hizo un llamado a los padres y apoderados a acompañar a los estudiantes.

El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) anunció que la recuperación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) se rendirá en 238 locales de 38 ciudades, el próximo 27 y 28 de enero.

"Sábado, a mediodía, se van a publicar en la página web, los locales de aplicación. No necesariamente son los mismos de antes, ni siquiera son en la misma comuna donde rindieron la vez anterior. Es importante que impriman su tarjeta con el nombre del nuevo local porque será requerida para ingresar", señaló Leonor Varas, directora del Demre.

La directora también explicó que no habrá reconocimiento de sala el domingo y que las pruebas que se aplicarán "son de emergencia, que el Demre tiene todos los años y que se imprimió en gran cantidad. Son pruebas equivalentes a las que ya rindieron, pero no son las mismas, no hay ninguna ventaja de conocer las anteriores".

Además, detalló que el lunes 27 de enero se realizará la prueba de Matemática a las 9:00 horas y la presentación será a las 8:15. El mismo lunes, a las 15:00 horas, se aplicará la de Lenguaje y Comunicación, y la presentación a las 14:15.

El martes 28, se realizará la prueba de Ciencias: 8:15 presentación y aplicación a las 9:00.

Sobre las medidas de seguridad para ese día, la autoridad indicó que habrá un control de Carabineros antes de ingresar a los recintos, por lo que se prevé que el trámite sea menos expedito que en la ocasión anterior. Además, sólo se podrá entrar con la tarjeta de identificación y sin portar ningún tipo de objeto, como teléfonos, relojes inteligentes, entre otros.

Por otro lado, Varas hizo un llamado a los padres y apoderados a acompañar a los estudiantes a los recintos para que el proceso se desarrolle con normalidad.

Por su parte, el general de Carabineros, Esteban Díaz, reveló que "a diferencia de la vez anterior, para evitar cualquier intento de sustracción, los facsímiles hasta el momento de tomar el examen serán custodiados por carabineros".

Sin embargo, aclaró que está "completamente descartado que carabineros estará dentro de los locales de rendición. Va a haber un oficial nuestro en coordinación con el encargado del local".

